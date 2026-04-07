Haryana News : हरियाणा के करनाल की जिला जेल में बंद 66 वर्षीय हवालाती सुखचैन सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल प्रशासन ने उन्हें रात में सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों की कोशिशें असफल रहीं।

मृतक की पहचान और पृष्ठभूमि

सुखचैन सिंह, निसिंग थाना क्षेत्र के गांव डाचर निवासी, 8 अप्रैल 2025 से करनाल जेल में बंद था। वह नशा तस्करी से जुड़े दो मामलों में आरोपी था। पहला मामला 2 जनवरी 2017 को दर्ज हुआ था, जिसमें वह फरवरी 2017 से जमानत पर था। दूसरा मामला 6 अप्रैल 2025 को दर्ज हुआ, जिसकी अगली पेशी 10 अप्रैल को तय थी।

पोस्टमॉर्टम और पुलिस जांच

मृतक की मौत की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर थाना के एसएचओ महावीर सिंह ने बताया कि नियमानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा और शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

जेल प्रशासन और स्वास्थ्य टीम की कार्रवाई

जेल प्रशासन ने तुरंत आपात कदम उठाते हुए हवालाती को मेडिकल कॉलेज भेजा और चिकित्सकीय निगरानी में इलाज शुरू कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल अधिकारियों और पुलिस टीम ने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की है।

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