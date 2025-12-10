Delhi NCR

राहुल गांधी पर कंगना रनौत का बड़ा हमला, बोलीं- ‘उनके चरित्र में कोई दम नहीं’

Ajay Yadav10 December 2025 - 2:07 PM
1 minute read
Kangana Ranaut on Rahul Gandhi :
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का बड़ा हमला, बोलीं- 'उनके चरित्र में कोई दम नहीं'

फटाफट पढ़ें:

  • कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया
  • कहा उनकी खबरों में दम नहीं है
  • कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमटने की वजह साफ
  • राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी दौरे पर जाएंगे
  • वे जर्मनी में सांसदों और भारतीय समुदाय से मिलेंगे

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi : हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी दौरे पर जा रहै हैं. और वे लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही विदेश रवाना होंगे. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कंगना रनौत ने विवादित टिप्पणी कर दी.

मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, “मैं उनके (राहुल गांधी) के दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं. उनकी खबरें हमेशा बेकार ही होती हैं.”

कांग्रेस के सिंगल डिजिट में सिमटने की वजह साफ

कंगना रनौत ने आगे कहा, “यह सबके सामने साफ है कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) सिंगल डिजिट पर क्यों सिमट गई है. ऐसे व्यक्तित्व और चरित्र पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उनमे कोई ताकत नजर नहीं आती है. इसलिए उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है.”

राहुल गांधी का जर्मनी दौरा तय

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने सोशल मीडिया जानकारी दी है कि राहुल गांधी जल्द ही जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जहां वे भारत की वैश्विक भूमिका से जुड़ें मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही वे जर्मनी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे.

इसके अलावा, राहुल गांधी जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलेंगे और उनसे संवाद करेंगे. इस यात्रा की पुष्टि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने की है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 December 2025 - 2:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of संजय जायसवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा, बंगाल में 2026 में बदलाव का दिया संकेत

संजय जायसवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा, बंगाल में 2026 में बदलाव का दिया संकेत

9 December 2025 - 3:49 PM
Photo of राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, वोटर लिस्ट विवाद पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, वोटर लिस्ट विवाद पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई

9 December 2025 - 1:50 PM
Photo of भाजपा का इतिहास देश से गद्दारी का रहा है, वंदे मातरम् से इनका कोई सरोकार नहीं- संजय सिंह

भाजपा का इतिहास देश से गद्दारी का रहा है, वंदे मातरम् से इनका कोई सरोकार नहीं- संजय सिंह

8 December 2025 - 7:31 PM
Photo of दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ : स्मॉग और प्रदूषण से लोग परेशान, तापमान सामान्य से कम

दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ : स्मॉग और प्रदूषण से लोग परेशान, तापमान सामान्य से कम

8 December 2025 - 8:33 AM
Photo of राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा बदलाव- नए साल में बदलेगा दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा, 11 की जगह होगें इतने जिले

राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा बदलाव- नए साल में बदलेगा दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा, 11 की जगह होगें इतने जिले

7 December 2025 - 7:06 PM
Photo of इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

6 December 2025 - 12:26 PM
Photo of दिल्ली में जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड, दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह दर्ज

दिल्ली में जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड, दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह दर्ज

6 December 2025 - 7:49 AM
Photo of Delhi Airport : दिल्ली एयरपोर्ट पर IndiGo की 95 उड़ाने रद्द, तकनीकी खराबी, यात्री परेशान

Delhi Airport : दिल्ली एयरपोर्ट पर IndiGo की 95 उड़ाने रद्द, तकनीकी खराबी, यात्री परेशान

4 December 2025 - 5:04 PM
Photo of SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, SC ने दिए बड़े निर्देश

SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, SC ने दिए बड़े निर्देश

4 December 2025 - 3:44 PM
Photo of Putin India Visit : पुतिन का भारत दौरा आज, किस समय पहुंचेंगे दिल्ली, PM मोदी संग आलीशान डिनर

Putin India Visit : पुतिन का भारत दौरा आज, किस समय पहुंचेंगे दिल्ली, PM मोदी संग आलीशान डिनर

4 December 2025 - 2:59 PM
Back to top button