कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया

कहा उनकी खबरों में दम नहीं है

कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमटने की वजह साफ

राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी दौरे पर जाएंगे

वे जर्मनी में सांसदों और भारतीय समुदाय से मिलेंगे

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi : हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी दौरे पर जा रहै हैं. और वे लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही विदेश रवाना होंगे. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कंगना रनौत ने विवादित टिप्पणी कर दी.

मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, “मैं उनके (राहुल गांधी) के दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं. उनकी खबरें हमेशा बेकार ही होती हैं.”

कांग्रेस के सिंगल डिजिट में सिमटने की वजह साफ

कंगना रनौत ने आगे कहा, “यह सबके सामने साफ है कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) सिंगल डिजिट पर क्यों सिमट गई है. ऐसे व्यक्तित्व और चरित्र पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उनमे कोई ताकत नजर नहीं आती है. इसलिए उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है.”

#WATCH | दिल्ली: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कहा, "…यह सबके लिए बहुत प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी पार्टी एकल अंक पर आ गई है, इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, चरित्र… pic.twitter.com/oZP4k64oEF — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2025

राहुल गांधी का जर्मनी दौरा तय

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने सोशल मीडिया जानकारी दी है कि राहुल गांधी जल्द ही जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जहां वे भारत की वैश्विक भूमिका से जुड़ें मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही वे जर्मनी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे.

इसके अलावा, राहुल गांधी जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलेंगे और उनसे संवाद करेंगे. इस यात्रा की पुष्टि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने की है.

