Madhya Pradeshराज्य

भाई-बहन रिश्ते पर बयान देकर फंसे कैलाश विजयवर्गीय: कांग्रेस ने साधा निशाना, सफाई में बोले रिश्ते नहीं, मर्यादा पर था सवाल

Anup Tiwari26 September 2025 - 5:27 PM
1 minute read
Kailash Vijayvargiya
बयान पर फंसे कैलाश विजयवर्गीय (फाइल फोटो)

Kailash Vijayvargiya : मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ‘भाई-बहन’ के रिश्ते पर दिए गए बयान ने सियासी विवाद को जन्म दिया है. शाजापुर में एक कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज के कुछ नेता अपनी जवान बहनों को सार्वजनिक जगहों पर चूमते हैं, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें बेशर्म बताते हुए कड़ी आलोचना की.

कांग्रेस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते पर इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से गलत और अपमानजनक है. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सस्ती राजनीति करार दिया और विजयवर्गीय की सोच की निंदा की. वहीं, शाजापुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने भी इस बयान को बीजेपी की संस्कृति और महिलाओं के प्रति सोच का प्रतिबिंब बताया और आंदोलन की चेतावनी दी.

विजयवर्गीय ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी रिश्ते की पवित्रता को कम आंकना नहीं था. उन्होंने बताया कि उनका तात्पर्य भारतीय मर्यादा और सार्वजनिक तौर पर स्नेह व्यक्त करने के तरीके से था. विजयवर्गीय ने कहा कि वे विदेशों में सामान्य तौर पर हो रही इस तरह की हरकतों की बात कर रहे थे, न कि भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने अपने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर सियासी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया.

इस पूरे मामले ने राजनीति में गरमागरमी बढ़ा दी है, जहां कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के मूड में दिख रही है और भाजपा के वरिष्ठ नेता बयान की सफाई देने में लगे हुए हैं. अब देखना होगा कि इस विवाद का अंजाम क्या होता है और दोनों पक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं.

यह भी पढ़ें : बरेली: आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari26 September 2025 - 5:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता: सरहद पार से तस्करी में शामिल छह आरोपी गिरफ्तार, 4 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता: सरहद पार से तस्करी में शामिल छह आरोपी गिरफ्तार, 4 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

26 September 2025 - 7:44 PM
Photo of पंजाब में वेटलैंड सुरक्षा और ब्यास नदी के लिए नई योजना को मिली मंजूर

पंजाब में वेटलैंड सुरक्षा और ब्यास नदी के लिए नई योजना को मिली मंजूर

26 September 2025 - 7:00 PM
Photo of CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा, अपराधियों पर चलेगा सख़्त शिकंजा

CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा, अपराधियों पर चलेगा सख़्त शिकंजा

26 September 2025 - 6:51 PM
Photo of रेजांग-ला के 120 वीरों की कहानी जो हर भारतीय का दिल गर्व से भर देगी

रेजांग-ला के 120 वीरों की कहानी जो हर भारतीय का दिल गर्व से भर देगी

26 September 2025 - 5:45 PM
Photo of मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया राज्य की बड़ी तरक्की और सिंहस्थ-2028 की तैयारी

मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया राज्य की बड़ी तरक्की और सिंहस्थ-2028 की तैयारी

26 September 2025 - 5:18 PM
Photo of बरेली: आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

बरेली: आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

26 September 2025 - 4:51 PM
Photo of अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

26 September 2025 - 4:03 PM
Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

26 September 2025 - 3:24 PM
Photo of पंजाब में सहकारी क्रांति: अब किसान-मजदूर बिना रोकटोक बना सकेंगे नई सोसायटी

पंजाब में सहकारी क्रांति: अब किसान-मजदूर बिना रोकटोक बना सकेंगे नई सोसायटी

26 September 2025 - 1:29 PM
Photo of अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

25 September 2025 - 7:52 PM
Back to top button