Kailash Vijayvargiya : मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ‘भाई-बहन’ के रिश्ते पर दिए गए बयान ने सियासी विवाद को जन्म दिया है. शाजापुर में एक कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज के कुछ नेता अपनी जवान बहनों को सार्वजनिक जगहों पर चूमते हैं, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें बेशर्म बताते हुए कड़ी आलोचना की.

कांग्रेस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते पर इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से गलत और अपमानजनक है. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सस्ती राजनीति करार दिया और विजयवर्गीय की सोच की निंदा की. वहीं, शाजापुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने भी इस बयान को बीजेपी की संस्कृति और महिलाओं के प्रति सोच का प्रतिबिंब बताया और आंदोलन की चेतावनी दी.

विजयवर्गीय ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी रिश्ते की पवित्रता को कम आंकना नहीं था. उन्होंने बताया कि उनका तात्पर्य भारतीय मर्यादा और सार्वजनिक तौर पर स्नेह व्यक्त करने के तरीके से था. विजयवर्गीय ने कहा कि वे विदेशों में सामान्य तौर पर हो रही इस तरह की हरकतों की बात कर रहे थे, न कि भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने अपने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर सियासी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया.

इस पूरे मामले ने राजनीति में गरमागरमी बढ़ा दी है, जहां कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के मूड में दिख रही है और भाजपा के वरिष्ठ नेता बयान की सफाई देने में लगे हुए हैं. अब देखना होगा कि इस विवाद का अंजाम क्या होता है और दोनों पक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं.

