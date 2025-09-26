Uttar Pradeshराज्य

बरेली: आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

Bareilly Violence
पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां

Bareilly Violence : बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया. शहर के विभिन्न इलाकों में “आई लव मोहम्मद” लिखे पोस्टर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. इसी दौरान खलील स्कूल के पास कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिससे हालात बिगड़ गए. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लाठियां पटकीं. एहतियातन इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया.

डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार साहनी ने बताया कि नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्हें तितर-बितर कर दिया गया.

वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस कार्रवाई से मची अफरा-तफरी

श्यामगंज क्षेत्र में जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान कुछ लोगों की एसपी क्राइम से कहासुनी भी हुई, लेकिन भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ती रही. हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज क्षेत्र की दुकानें बंद करवा दीं. नौमहला मस्जिद के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया.

खलील स्कूल के पास अचानक कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे नहीं माने. जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और लाठियां चलाईं, तो वहां अफरा-तफरी फैल गई.

मौलाना का आरोप, पुलिस ने रची साजिश

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में आ रही खबरें गलत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रची है. मौलाना ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले ही शांतिपूर्ण कार्यक्रम की बात कही थी. वे जुमे की नमाज नौमहला मस्जिद में अदा करेंगे और उसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे.

प्रशासन के कड़े इंतजाम

उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन लोगों को रोकता है या गलत व्यवहार करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. उन्होंने दावा किया कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से किया जाएगा.

इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. बिहारीपुर और इस्लामिया मैदान समेत संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. श्यामगंज मंडी रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई और कई क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं. दोपहर बाद लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू किया और नमाज के बाद विरोध में नारेबाजी की गई.

