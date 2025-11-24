इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

Israel Lebanon Dispute : लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने एयरस्ट्राइक कर दी है। जिसमें हिज्बुल्ला के टॉप कमांडर हेथम तबातबाई मारा गया। हेथम तबातबाई हिज्बुल्ला की राडवान यूनिट को लीड कर रहा था। बता दें कि हेथम को अमेरिका ने साल 2016 से अपनी मोस्‍ट वॉन्‍टेड टेररिस्‍ट की लिस्‍ट में रखा था और उस पर 50 लाख डॉलर का इनाम भी घोषित किया था।

इजरायल ने तबातबाई को हिजबुल्लाह के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम कमांडरों में से एक माना है। इजरायल ने रविवार के हमले को बड़ी सफलता और बढ़त के रुप में देखा है। तबातबाई के मारे जाने से हिज्बुल्लाह की लंबे समय की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर काफी असर पड़ेगा।

लेबनान कर सकता है जवाबी कार्रवाई

वहीं इजरायल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर सकता है इसकी जानकारी अमेरीका (व्हाइट हाउस) को नहीं दी गई, जब इजरायल ने हमला कर दिया तब इसकी जानकारी साझा की गई। खैर मीडिल ईस्ट में माहौल काफी तनावपूर्ण बनें हुए हैं। अब इजरायल को लगता है कि लेबनान हमले की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वहीं इजरायल ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। हवाई हमलों को साधने के लिए इजरायल कितना तैयार है, और लेबनान आगे क्या कदम उठाता है।

BREAKING: 🚨 Israel has bombed Lebanon’s capital of Beirut.



Look at this.



This is an lsraeIi ceasefire.



lsraeI is a terrorist apartheid state.

pic.twitter.com/eQj5l42fwe — ADAM (@AdameMedia) November 23, 2025

जून के बाद पहली बार इजरायल का हमला

इजरायल ने बेरूत पर जून के बाद यह पहली बार हमला किया है। हिज्बुल्ला को चेतावनी दी है कि वे अपने हथियार फिर से न जुटाएं और पुनर्निर्माण न करें। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में पांच लोग की मौत और 25 लोग घायल हुए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने बयान में कहा कि हम उत्तरी इस्राइल के निवासियों और इस्राइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।

