फटाफट पढ़ें:

बमियाल में नशा तस्कर का मकान ध्वस्त

एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद

शरीफ ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया

उसके खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज

सीमा पार नशा और ड्रोन तस्करी में जुड़ा

Punjab Police : युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत प्रशासन ने बमियाल में बड़ी कार्रवाई की. भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे बमियाल कस्बे में उज्ज दरिया के पास सरकारी जमीन पर नशा तस्कर द्वारा बनाए गए एक अवैध मकान को पुलिस और जिला प्रशासन ने JCB से ढहा दिया.

कार्रवाई के दौरान एसपी हैडक्वार्टर रविन्द्र शर्मा, डीएसपी (देहाती) सुखजिन्द्र सिंह, थाना प्रभारी कुलदीप राज, बमियाल चौकी प्रभारी विजय कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. एसपी हैडक्वार्टर ने बताया कि एसडीएम पठानकोट की जांच में यह बात सामने आई थी कि नशा तस्करी के आरोपी मोहम्मद शरीफ ने उज्ज दरिया के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर कब्जा किया गया था.

जांच में यह भी सामने आया कि मोहम्मद शरीफ के खिलाफ विभिन्न मामलों में करीब 8 एफआईआर दर्ज हैं. वह सीमा पार नशा तस्करों से जुड़ा हुआ था और ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करवाता था. इस आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप