Hidma Encounter :
आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, पत्नी और चार माओवादी भी ढेर

  • आंध्र प्रदेश में हिडमा मुठभेड़ में मारा गया
  • उनकी पत्नी हेमा भी मुठभेड़ में घायल होकर मरी
  • पुलिस ने माओवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया
  • हिडमा पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था
  • हिडमा जेगुरुगोंडा हमले का जिम्मेदार था

Hidma Encounter : आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन को बड़ा झटका दिया है. मोस्ट वांटेड माओवादी नेता हिडमा मुठभेड़ में मारा गया है. इस दौरान उनकी पत्नी हेमा भी आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सीमा पर हुई मुठभेड़ में मारी गई है. आंध्र प्रदेश के डीजीपी हरीश गुप्ता ने अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने सुबह हुई कॉम्बिंग ऑपरेशन की जानकारी साझा की थी. हिडमा पर करीब 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस ने माओवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया

मिली जानकारी के अनुसार सुबह 6 से 7 बजे के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. आंध्र प्रदेश की सीमा के जंगलों में माओवादियों की बढ़ती गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ में हिडमा और उनकी पत्नी हेमा के साथ ही उन्हें सुरक्षा देने वाले चार अन्य माओवादी भी मारे गए.

हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुववर्ती गांव की आदिवासी मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखता हैं. वह बाल संघ के माध्यम से माओवादी पार्टी में शामिल हुआ. हिडमा ने अपने विचारों का प्रचार माओवादियों द्वारा संचालित एक स्कूल में शुरू किया और बाद में किशन जी उर्फ भद्रन्ना के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष में भाग लेना शुरू किया.

हिडमा ने जेगुरुगोंडा हमला कराया

बता दें कि जब हिडमा जेगुरुगोंडा क्षेत्र का कमांडर था, तब उसने वरिष्ठ नेता नंबाला केशव राव के नेतृत्व में चिंतलनार-टेकुमेटला हमले का नेतृत्व किया. जिसमें 76 CRPF जवान मारे गए. इसके बाद हिडमा को माओवादी पार्टी में खास पहचान मिली. लगभग 25 साल पहले छिपने वाला हिडमा उस समय माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने हिडमा की मां से मुलाकात कर हिडमा के सरेंडर की बात कही थी.

