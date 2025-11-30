Uttar Pradesh

आजमगढ़ में हेड कांस्टेबल गांजा बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार, पुलिस महकमे की छवि पर उठे सवाल

Ajay Yadav30 November 2025 - 12:13 PM
UP News : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, थाना देवगांव क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक चौधरी को पुलिस ने गांजा बेचते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. मामले की जांच के बाद सीओ ने उन्हें जेल भेज दिया. इस घटना ने एक बार फिर पुलिस महकमे की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लालगंज चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोगों को नशा बेच रहा है. तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया. अधिकारियों ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

लालगंज में हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, कल रात लालगंज चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे मोड़ पकड़ी खुर्द रोड के पास एक व्यक्ति राहगीरों को गांजा बेच रहा है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँचकर आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम दीपक चौधरी, निवासी अशोक नगर कॉलोनी दानियालपुर नक्कीघाट, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी बताया. उसने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में डाक पैरोकार के रूप में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात है.

NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज

इस मामले में सीओ लालगंज की मौजूदगी में आरोपी की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से सफेद कागज की चार पुड़ियों में रखा 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा दिया.

वहीं, एसएसपी डॉ अनिल ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस नियमावली के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हेड कांस्टेबल ने एक बार पुलिस महकमे की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों में यह चर्चा भी है कि ऐसे हालात में अपराध रोक पाना चुनौतीपूर्ण होगा.

