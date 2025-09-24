Haryana Market Committees : हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 जिलों में मार्केट कमेटियों का गठन कर दिया है. इस फैसले के तहत प्रत्येक मार्केट कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. यह कदम राज्य की कृषि और व्यापार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है, ताकि किसानों और व्यापारियों के हित में निर्णय तेजी से लिए जा सकें.

अंबाला जिले की मार्केट कमेटियां

अंबाला सिटी मार्केट कमेटी के लिए जसविंदर सिंह को चेयरमैन और गुलशन कुमार को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया. नन्नयौला मार्केट कमेटी में गुरचरण सिंह चेयरमैन और योगेन्द्र मोहन वाइस चेयरमैन बने. साहा मार्केट कमेटी के लिए जसमेर सिंह और मनजीत सिंह को क्रमशः चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया गया. बरारा मार्केट कमेटी में कुलराज और देवेंद्र बंसल, तथा शहज़ादपुर मार्केट कमेटी में गोपाल मित्तल और जगदीप सिंह को नियुक्त किया गया.

भिवानी जिले की मार्केट कमेटियां

भिवानी जिले में बहल मार्केट कमेटी के चेयरमैन रवि महमिया और वाइस चेयरमैन रामचंद्र टांडी होंगे. जुई मार्केट कमेटी में मीर सिंह और दीपक, लोहारू में संजय नेहरा और सुभाष सैनी, सिवानी में संजय राहड और पुजा रानी, तोशाम में चरणदेव मेहचा और सचिन, भिवानी मार्केट कमेटी में कृष्ण लाल और संजय मेहता, बवानीखेड़ा में राजेन्द्र कुमार और पतराम नियुक्त किए गए हैं.

चरखी दादरी और झज्जर जिले की मार्केट कमेटियां

चरखी दादरी मार्केट कमेटी में सतेन्द्र परमार और मोहन लाल प्रधान वाइस चेयरमैन होंगे. झज्जर में सत्यवीर सिंह और जसबीर सिंह, बहादुरगढ़ में विनोद कौशिक और प्रदीप गुप्ता, तथा बेरी मार्केट कमेटी में राजेंद्र शर्मा और अशोक गोयल नियुक्त किए गए हैं.

हरियाणा सरकार का यह कदम किसानों और व्यापारियों को मजबूत समर्थन देने के लिए अहम है. अब मार्केट कमेटियां और उनके नेतृत्व सुनिश्चित करेंगे कि फसल और व्यापार से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी, समय पर और प्रभावी तरीके से पूरी हों.

