Haryana Khel Mahakumbh 2025 : हरियाणा के खेल प्रेमियों के लिए यह दिन गर्व और उत्साह का था. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का भव्य शुभारंभ किया, जहां प्रदेश के 9,959 युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और जुनून का प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे. 2 अगस्त को पहले चरण की शानदार शुरुआत के बाद अब यह महाकुंभ और भी रोमांचक मोड़ पर है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, समर्पण और खेल भावना से कोई भी चुनौती आसान हो सकती है. इस महाकुंभ में हर मैच, हर प्रतियोगिता और हर खिलाड़ी अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है – मानो हरियाणा के खेल का भविष्य इसी मैदान में आकार ले रहा हो.

पैरा-ओलम्पिक विजेताओं का सम्मान

गत वर्ष पेरिस में हुए पैरा-ओलम्पिक में भारत ने 29 पदक जीते, जिनमें से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए. आज इन 8 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और कुल 42 करोड़ रुपये की नकद राशि प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि आपके संघर्ष और संकल्प को सलाम है.”

खेल महाकुंभ का इतिहास

खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा में स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में हुई थी. तब से अब तक पांच महाकुंभ सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं. गत 2 से 4 अगस्त तक 26 खेलों में प्रदेश के 15,410 खिलाड़ियों ने भाग लिया.

अनुशासन और प्रशिक्षण

खेल महाकुंभ सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की पाठशाला है. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 1,489 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं. 8-14 साल के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये और 15-19 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है. प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये मानदेय मिलता है.

नौकरी और छात्रवृत्ति

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 के तहत 550 नए पद बनाए गए हैं और अब तक 224 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है. सरकार ने कुल 641 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि के रूप में वितरित किए हैं. 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को 69.91 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली और 15,634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण प्रदान किए गए.

खेल महाकुंभ से संदेश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “खेल महाकुंभ का मकसद केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खेल की भावना से अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखना है. आइए हम सब इसे खेल की भावना से खेलें और मजबूत भारत का निर्माण करें.”

