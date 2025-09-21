Haryanaराज्य

Anil Vij Slams Rahul Gandhi : हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक बार फिर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराशा और नकारात्मकता से घिरे हुए हैं और उन्हें मानसिक रूप से चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.

प्रधनमंत्री की नीतियों की करी तारीफ

अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर थी, लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. विज के मुताबिक, यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता का परिणाम है, जिन्होंने देश को आत्मविश्वास से भर दिया है.

इस बयान के पीछे राहुल गांधी की हाल ही में की गई टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को “कमजोर प्रधानमंत्री” बताया था. राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि भारत की सरकार ने इस मुद्दे पर अमेरिका से कोई ठोस बातचीत नहीं की और पहले भी ऐसा हो चुका है.

राहुल गांधी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि जब दुनिया भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहती है, तब राहुल गांधी इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं जो देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं.

अमेरिका ने H-1B वीजा की वार्षिक फीस में की बढ़ोतरी

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा पर एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसमें वीजा की वार्षिक फीस को बढ़ाकर एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दिया गया है. इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक H-1B वीजा के तहत अमेरिका में कार्यरत हैं.

अनिल विज के बयान से साफ है कि केंद्र सरकार के नेता विपक्ष के बयानों को राष्ट्रहित के खिलाफ मानते हैं और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का बचाव करना अपना दायित्व मानते हैं.

