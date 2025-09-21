Biharराज्य

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

Anup Tiwari21 September 2025 - 5:30 PM
2 minutes read
Bihar Elections
तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar Elections : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी ज़ोर पकड़ चुकी है और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है और इस पर जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी.

धांधली के चलते नहीं बनी थी सरकार

तेजस्वी यादव ने यह बातें अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान वैशाली में कहीं. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार हुए विधानसभा चुनावों में धांधली के चलते उनकी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इस बार वह कोई चूक नहीं होने देंगे. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार को एक बेहतर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए वे विकास की राजनीति करेंगे और जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उद्योग, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे.

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आयोग का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है और पूर्व में हुई गड़बड़ियों के उनके पास पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं. उन्होंने चंडीगढ़ की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद किए गए थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं. तेजस्वी का कहना है कि पिछली बार वोटों की हेराफेरी हुई थी, लेकिन इस बार पूरी सतर्कता बरती जाएगी.

बिहार सरकार को भी जमकर घेरा

इसके अलावा तेजस्वी यादव ने वर्तमान बिहार सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महिलाओं और युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है और शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल साबित हुआ है. उन्होंने भरोसा जताया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो सभी मोर्चों पर सख्ती से काम किया जाएगा और जनता को एक स्थिर व जवाबदेह शासन मिलेगा.

तेजस्वी यादव की रैलियों और बयानों से यह साफ है कि वे इस बार अपने चुनावी अभियान को मुद्दों और सुधारों की राजनीति पर केंद्रित कर रहे हैं, और जनता के बीच एक नई सोच और नई उम्मीद लेकर पहुंचना चाहते हैं.

