Bihar Elections : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी ज़ोर पकड़ चुकी है और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है और इस पर जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी.

धांधली के चलते नहीं बनी थी सरकार

तेजस्वी यादव ने यह बातें अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान वैशाली में कहीं. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार हुए विधानसभा चुनावों में धांधली के चलते उनकी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इस बार वह कोई चूक नहीं होने देंगे. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार को एक बेहतर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए वे विकास की राजनीति करेंगे और जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उद्योग, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे.

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आयोग का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है और पूर्व में हुई गड़बड़ियों के उनके पास पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं. उन्होंने चंडीगढ़ की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद किए गए थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं. तेजस्वी का कहना है कि पिछली बार वोटों की हेराफेरी हुई थी, लेकिन इस बार पूरी सतर्कता बरती जाएगी.

बिहार सरकार को भी जमकर घेरा

इसके अलावा तेजस्वी यादव ने वर्तमान बिहार सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महिलाओं और युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है और शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल साबित हुआ है. उन्होंने भरोसा जताया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो सभी मोर्चों पर सख्ती से काम किया जाएगा और जनता को एक स्थिर व जवाबदेह शासन मिलेगा.

तेजस्वी यादव की रैलियों और बयानों से यह साफ है कि वे इस बार अपने चुनावी अभियान को मुद्दों और सुधारों की राजनीति पर केंद्रित कर रहे हैं, और जनता के बीच एक नई सोच और नई उम्मीद लेकर पहुंचना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें : एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत-पाक: सुपर 4 में होगी टक्कर, दबाव, फॉर्म और जज़्बात की होगी असली परीक्षा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप