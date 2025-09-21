खेल

एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत-पाक: सुपर 4 में होगी टक्कर, दबाव, फॉर्म और जज़्बात की होगी असली परीक्षा

Anup Tiwari21 September 2025 - 4:12 PM
Asia Cup 2025
टूर्नामेंट में दूसरी बार भिड़ेंगी दोनों टीमें

हाइलाइट्स :-

  • सुपर-4 में भिड़ेंगी दोनों टीमें.
  • एशिया कप में भारत अब तक अजेय.
  • पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी चिंता का कारण.
  • अभिषेक vs शाहीन भिड़ंत पर रहेंगी निगाहें.

Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण का दूसरा मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला न सिर्फ खेल बल्कि भावना, दबाव और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होगा.

अगर कागज पर टीमों की ताकत की बात की जाए तो भारतीय टीम इस समय थोड़ी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन भारत-पाक मैचों का इतिहास बताता है कि इन मुकाबलों में हालिया फॉर्म या रैंकिंग जैसी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखतीं. यह मैच उस टीम का होगा जो मैदान पर मानसिक दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी.

भारत मजबूत, मगर रहना होगा सतर्क

पिछले कुछ मैचों में भारत ने पाकिस्तान पर बढ़त बनाई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता. उनके पास फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले ही खेल का रुख पलटने का दम रखते हैं. इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले इतने रोमांचक होते हैं कि हर खिलाड़ी खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता.

भारत ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीते हैं और वह टूर्नामेंट की इकलौती अजेय टीम रही है. पाकिस्तान की टीम को ग्रुप स्टेज में भारत से हार झेलनी पड़ी थी और यूएई के खिलाफ भी वह सिर्फ 145 रन पर सिमट गई थी. हालांकि गेंदबाजों ने मैच में टीम की वापसी कराई और जीत दिलाई.

जबरदस्त फार्म में है भारतीय टीम

वर्तमान फॉर्म की बात करें तो भारत इस समय जबरदस्त लय में है. 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान टीम ने 23 मैच खेले हैं, जिनमें सिर्फ तीन में हार मिली है. वहीं पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले एक त्रिकोणीय सीरीज जीत जरूर ली थी, लेकिन उस सीरीज में उन्हें अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा इसी साल वे बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज गंवा चुके हैं. इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान की टीम सामूहिक प्रदर्शन करने में सफल नहीं रही है. जहां गेंदबाजों ने जिम्मेदारी निभाई है, वहीं बल्लेबाजों का प्रदर्शन लगातार चिंता का कारण बना हुआ है.

किन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

अगर बात उन खिलाड़ियों की करें जिन पर सबकी निगाहें होंगी, तो भारत के लिए अभिषेक शर्मा अहम भूमिका निभा सकते हैं. वह टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी का मजबूती से सामना किया था. इस मैच में अगर अभिषेक एक बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं.

वहीं, पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जा रहे हैं. वह ना सिर्फ गेंदबाजी में धार रखते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी उपयोगी रन बना रहे हैं. यूएई के खिलाफ उन्होंने आखिरी ओवरों में अहम रन जोड़े थे, जो टीम की जीत में निर्णायक साबित हुए. भारत के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और यदि वह फिर से लय में आ गए तो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है.

कुल मिलाकर, यह मुकाबला क्रिकेट के साथ-साथ जुनून, रणनीति और संयम का भी इम्तिहान होगा, और करोड़ों दर्शकों की नजरें इस बहुप्रतीक्षित भिड़ंत पर टिकी रहेंगी.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद सुपर-4 में भारत-पाक मैच के मैच रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, ICC का कड़ा संदेश

