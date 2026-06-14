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ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

Ajay Yadav14 June 2026 - 12:28 PM
1 minute read
Bihar News :
ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

Bihar News : नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के एक चर्चित कोचिंग संस्थान से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रिंस की संदिग्ध मौत की सूचना मिली है. बताया जा रहा है कि प्रिंस नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में छिपा हुआ था, जहां उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने की बात कही जा रही है. हालांकि अभी तक इस मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

प्रिंस उस मामले में नामजद आरोपी था, जो एक कोचिंग संस्थान पर फायरिंग से जुड़ा बताया जाता है. घटना के बाद से वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. इस मामले को लेकर पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और जांच आगे बढ़ाई जा रही थी.

तोड़फोड़ और पथराव मामले में जांच जारी

इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्य कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और पथराव की घटना को लेकर भी मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस केस में जांच के दौरान कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की गई थी.

अब मौत की खबर से नया मोड़

इस मामले में कोचिंग संस्थान के मैनेजमेंट से जुड़े पक्षों पर भी आरोप लगाए गए थे और अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ था. बाद में यह मामला काफी चर्चा में रहा और छात्रों के विरोध प्रदर्शन व अन्य घटनाओं के चलते माहौल भी गरमाया था.

फिलहाल प्रिंस की मौत की खबर सामने आने के बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

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Ajay Yadav14 June 2026 - 12:28 PM
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