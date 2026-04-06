Gurugram Road Rage : गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में दो काली महिंद्रा स्कॉर्पियो आपस में बार-बार टकराते हुए देखी गईं. पहले ड्राइवरों के बीच बहस हुई, जो अचानक झगड़े में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ड्राइवरों ने आसपास के लोगों या ट्रैफिक की परवाह नहीं की. इस दौरान कई राहगीरों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने बताया कि दोनों ड्राइवर असल में दोस्त थे. वीडियो वायरल होने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों पक्षों को थाने बुलाया. परिवार की मौजूदगी में दोनों ने लिखित समझौता किया. किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि विवाद क्यों हुआ.

30,000 रुपये जबरन लिए गए

बता दें कि मार्च में भी गुरुग्राम में सड़क पर हिंसक टकराव हुआ था. उस समय मामूली टक्कर के बाद 50 वर्षीय सेवानिवृत्त सेना के कर्नल अनिल यादव पर छह युवकों ने बीयर की बोतलों से हमला किया था. कर्नल घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. आरोपियों ने उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया और उनसे 30,000 रुपये UPI के जरिए जबरन लिए. बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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