Punjabराज्य

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

Shanti Kumari25 November 2025 - 3:58 PM
2 minutes read
guru teg bahadur martyrdom
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में संगत के साथ अरदास करते हुए।

New delhi : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संगत में शामिल होकर प्रदेश की तरक्की और पंजाबी भाइयों की खुशहाली के लिए अरदास की।

गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में आयोजन

दोनों नेताओं ने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में श्री गुरु तेग बहादुर जी और महान सिख शहीदों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहादत दिवस की याद में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग समारोह के बाद की गई अरदास में हिस्सा लिया। वे शुक्राने के लिए पहुंची बड़ी संख्या में संगत के साथ शामिल हुए और सबकी भलाई के लिए अरदास की। दोनों नेताओं ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस संबंधी आयोजनों के दौरान सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व की बात है।

गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश

इस मौके पर मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि सिख धर्म ने दुनिया में बराबरी और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर इंसान के लिए भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का प्रकाश स्तंभ हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों को, खासकर सिखों को, महान सिख गुरुओं से कुर्बानी और बहादुरी का जज़्बा विरासत में मिला है, जिन्होंने अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया।

आयोजन को यादगार बनाने के प्रयास

मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की इच्छा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस गुरु साहिब की सर्वोच्च कुर्बानी के अनुरूप बड़े स्तर पर मनाया जाए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के अनुसार राज्य सरकार ने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए विनम्र प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और पंजाब के लोग इस शानदार और पवित्र ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं।

यह भी पढ़ें गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 November 2025 - 3:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

25 November 2025 - 3:18 PM
Photo of गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

25 November 2025 - 3:11 PM
Photo of ‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

25 November 2025 - 2:16 PM
Photo of पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

25 November 2025 - 11:32 AM
Photo of Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

24 November 2025 - 5:26 PM
Photo of पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

24 November 2025 - 10:50 AM
Photo of सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

24 November 2025 - 8:42 AM
Photo of 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

24 November 2025 - 7:50 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

23 November 2025 - 4:31 PM
Photo of कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

23 November 2025 - 3:43 PM
Back to top button