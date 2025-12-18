Haryana

रोहतक में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का फोकस : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की मूल जिम्मेदारी है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलापूर्ति योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी पेयजल संकट उत्पन्न न हो. सीएम ने स्पष्ट किया कि आमजन को पानी की कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार हर स्तर पर जरूरी कदम उठा रही है.

सीएम ने कहा कि रोहतक में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, ताकि आमजन को स्वच्छ और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके.

रोहतक में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़

रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है, उन्होंने बताया कि पेयजल योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि शहर के प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके.

16 एकड़ भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव

जलाशय के निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम, रोहतक की 16 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही जलाशय निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को और सुदृढ़ किया जा सके. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि सोनीपत रोड पर स्थित एक पम्प खराब है, जिसकी क्षमता बढ़ाने और उसे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि पम्प के सुचारु होने से संबंधित क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी.

