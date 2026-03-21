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छात्रों का खत्म होने वाला है इंतजार, गोवा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी  

Shanti Kumari21 March 2026 - 2:49 PM
2 minutes read
GBSHSE HSSC Result 2026

GBSHSE HSSC Result 2026: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) आज, 21 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित करने जा रहा है। बोर्ड के अनुसार, परिणाम शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे, जिसे पोरवोरिम स्थित बोर्ड कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।

तीनों स्ट्रीम के छात्रों को मिलेगा रिजल्ट

इस परीक्षा में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में किया गया था, जिसमें थ्योरी एग्जाम 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चले, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू हुई थीं। इसके अलावा, व्यावसायिक (वोकेशनल) परीक्षाएं 11 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं।

ऑनलाइन उपलब्ध होगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन देख सकेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा, जहां छात्र अपने लॉगिन डिटेल्स जैसे सीट नंबर या जन्म तिथि डालकर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले साल का प्रदर्शन

पिछले वर्ष 2025 में 12वीं का रिजल्ट 27 मार्च को घोषित किया गया था, जिसमें हजारों छात्रों ने परीक्षा दी थी। उस समय बोर्ड ने कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी स्कूलों को उपलब्ध कराई थी।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मार्कशीट की सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।

पास प्रतिशत और ट्रेंड पर नजर

पिछले कुछ वर्षों में गोवा बोर्ड का कुल पास प्रतिशत 80% से अधिक रहा है। खास बात यह रही है कि लड़कियों का प्रदर्शन आमतौर पर लड़कों से बेहतर रहा है। इस वर्ष के नतीजे यह तय करेंगे कि इस बार कौन सा वर्ग बेहतर प्रदर्शन करता है।

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

छात्र निम्न स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं:

·         आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in पर जाएं

·         “Goa Board HSSC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

·         सीट नंबर या जन्म तिथि दर्ज करें

·         सबमिट करें और रिजल्ट स्क्रीन पर देखें

·         भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें

ये भी पढ़ें – ‘अगर बहुत प्यार है तो ईरान चले जाओ’ कहकर विवादों में घिरे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर

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Shanti Kumari21 March 2026 - 2:49 PM
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