Fake Work Visa Racket : विदेश भेजने के झांसे में बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पंचकूला पुलिस ने पकड़ लिया है. यह गिरोह फिनलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर 8 युवाओं से 48 लाख से अधिक ठग चुका था. पुलिस ने गैंग के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी भी है.

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 40 पासपोर्ट, फिनलैंड के 4 टीआरसी कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, फर्जी मुहरें और 6.75 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. इसके अलावा, मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह के बैंक खाते में मौजूद 4 लाख रुपये को भी सीज कर दिया गया है.

विदेश वीजा के नाम पर ठगी का खुलासा

शिकायत सेक्टर-14 स्थित वेस्टएड वीजा सोल्यूशंस की प्रतिनिधि ने दर्ज करवाई थी. आरोप है कि मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह ने खुद को लाइसेंसधारी वीजा कंसल्टेंट बताकर युवाओं से पासपोर्ट और लाखों रुपये लिए, लेकिन निर्धारित फ्लाइट और वीजा दस्तावेज फर्जी निकले.

पुलिस ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और बिहार में छापेंमारी कर गुरचरण सिंह समेत अन्य आरोपियों-शहबाज, अनिकेत, अंशु कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया. आरोपियों पर पहले से ठगी के मामले दर्ज हैं और हाल ही में उन्होंने जयपुर में नया कार्यालय खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ाने की योजना बनाई थी.

