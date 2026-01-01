Uttar Pradeshमौसम

नए साल की सुबह कोहरे में लिपटा यूपी, पश्चिम में बारिश तो पूर्व में विजिबिलिटी शून्य

1 minute read
UP Weather Today :
नए साल की सुबह कोहरे में लिपटा यूपी, पश्चिम में बारिश तो पूर्व में विजिबिलिटी शून्य

UP Weather Today : उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा कहर बनकर छाया हुआ है, वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने एक जनवरी को भी पूर्वांचल के कई जिलों में अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दिखाई देगा. इसके कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वांचल में मौसम भले ही शुष्क रहेगा, लेकिन इस दौरान कई स्थानों पर अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है.

पूर्वी यूपी में आज भी कोहरे का कहर जारी

नए साल के मौके पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम करवट ले सकता है. सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर और मुरादाबाद में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. दूसरी ओर पूर्वी यूपी के अधिकांश इलाकों में आज भी कोहरे का असर बना रहेगा.

कानपुर रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला

राजधानी लखनऊ में गुरुवार की सुबह भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. बीते 24 घंटों के दौरान कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा बाराबंकी, शाहजहांपुर, चुर्क और हरदोई में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया.

