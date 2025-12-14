Haryana

हरियाणा में कोहरे से दुर्घटना, कई वाहन आपस में टकराए, 2 की मौत, 25 घायल

हरियाणा में कोहरे ने मचाई दुर्घटना, कई वाहन आपस में टकराए, 2 की मौत, 25 घायल

Road Accident : हरियाणा के रोहतक जिले में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करीब 10 से 12 वाहन आपस में टकरा गए. इस घटना में लगभग 25 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. घना कोहरा होने के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए. घायलों का पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है और पुलिस मौके पर मौजूद है.

कोहरे के कारण 152डी हाईवे पर वाहन टकराए

यह हादसा खरकड़ा गांव के पास 152डी हाईवे पर हुआ, जहां धुंध के कारण दो वाहन आमने-सामने टकरा गए. इसके बाद पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन भी दुर्घटना का शिकार हो गए. धुंध के कारण ड्राइवरों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और हाईवे पर खड़े वाहनों की संभावना का अनुमान नहीं था. इसी वजह से सभी वाहन तेज गति में थे और अचानक सामने वाहन आने पर ब्रेक लगाने में देर हो गई, जिससे पीछे से गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गईं.

झज्जर में कोहरे में बस-ट्रक हादसा

झज्जर के रेवाड़ी रोड पर कोहरे के कारण एक ट्रैवलर बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई. यह हादसा कुलाना और गुरावड़ा गांव के बीच हुआ. हादसे में बस का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका पांव कट गया. बता दें कि हादसे की शिकार बस खाटू श्याम से बहादुरगढ़ जा रही थी, जिसमें लगभग 50 श्रद्धालु सवार थे. वहीं, कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है.

