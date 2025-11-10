फटाफट पढ़ें

जौनपुर में पति ने पत्नी को प्रेमी से शादी दी

पत्नी ने बार-बार धमकी देने के बाद नहीं मानी

पति ने कोर्ट जाकर 5 साल पुरानी शादी खत्म की

चार साल का बच्चा अब पिता के पास रहेगा

पति अब अपने और बच्चे का ख्याल रखेंगे

UP News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद, उसे उसके प्रेमी से शादी करने की अनुमति दे दी. पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी. तब थक हार कर उसने अपनी पत्नी की शादी, उसके प्रेमी से कोर्ट में जाकर विधिवत करवा दी और 5 साल पहले की अपनी शादी को समाप्त कर दिया. ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का एक चार साल का मासूम बच्चा भी है, जो अब पिता के साथ रहेगा.

जौनपुर में पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी

जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के ताखा पश्चिम गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जो फिल्म “हम दिल दे चुके सनम” की कहानी से मिलती जुलती है. गांव के निवासी ज्ञानचंद की जून 2021 में हुसैनाबाद निवासी रवीना से शादी हुई थी और सब कुछ ठीक चल रहा था. दोनों का एक चार साल का बच्चा भी है. लेकिन 2024 में रवीना का प्रेम संबंध अपने ही मायके के प्रदीप कुमार गौतम से हो गया. दोनों लगातार मोबाइल पर बातचीत करने लगे. यह बात पति ज्ञानचंद को पता चली, तो उसने विरोध किया लेकिन रवीना नहीं मानी.

पति ने प्रेमी से करवाई शादी

रवीना अक्सर मायके जाने लगी और वहां अपने प्रेमी से मिलने लगी. ज्ञानचंद ने देखा कि उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक तस्वीरें हैं. वह बार-बार समझाने लगा लेकिन पत्नी ने उसकी एक नहीं मानी. उल्टा उसे मारने की धमकी देने लगी. जान का खतरा महसूस कर ज्ञानचंद ने सोच विचार के बाद तहसील शाहगंज के एसडीएम कोर्ट में जाकर पत्नी और उसकी प्रेमी की शादी करवा दी.

बच्चा अब उसके साथ रहेगा

पति ज्ञानचंद ने बताया है कि उसने पत्नी को बार-बार समझाया, लेकिन उसके मोबाइल में प्रेमी की कई आपत्तिजनक फोटो देखीं, जो बर्दाश्त के योग्य नहीं थी. ज्ञानचंद के अनुसार, पत्नी उसे धमकी भी देती थी. इसलिए उसने फैसला किया कि पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी जाए. उन्होंने ने कहा है कि अब वह अपना और बच्चे का ख्याल रखेंगे, बच्चा उनके साथ रहेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप