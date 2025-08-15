Delhi NCRराज्य

DU में खत्म होगी गुंडागर्दी और पैसे की राजनीति, इस बार छात्र खुद लिखेंगे चुनाव की नई कहानी

Amzad Khan15 August 2025 - 5:37 PM
2 minutes read
DU University
दिल्ली विश्वविद्यालय

DUSU Elections : दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति लंबे समय से कुछ रसूखदारों, राजनीतिक दलों और गुंडागर्दी करने वाले संगठनों के कब्ज़े में रही है. चुनाव टिकट अब मुद्दों पर नहीं, बल्कि पैसे, जाति और बाहुबल के आधार पर बंटते हैं. जिन सवालों पर छात्र राजनीति की नींव होनी चाहिए, जैसे फीस वृद्धि, हॉस्टल और लैब की कमी, महिला सुरक्षा और भेदभाव उन पर सालों से चुप्पी छाई रही है. एबीवीपी और एनएसयूआई ने कैंपस को सालों तक एक निजी ठेके की तरह चलाया, जहां पर सेटिंग करके बारी-बारी से डूसू छात्रसंघ पर कब्जा जमाए बैठे रहे. लेकिन कभी भी छात्रों के हितों की आवाज बुलंद नहीं है. सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने और अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे. जहां छात्रों की भागीदारी को कुचला गया और राजनीति का मतलब सिर्फ बैनर, पैसा, गुंडागर्दी और धमकी बनकर रह गया.

अब छात्र राजनीति होगी पारदर्शी – ASAP

लेकिन अब यह चक्र टूटेगा. क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन एसैप डूसू छात्र संघ चुनाव लड़ेगा, और सिर्फ लड़ेगा ही नहीं, बल्कि एबीवीपी और एनएसयूआई की गुंडागर्दी वाली राजनीति को सीधी चुनौती देगा. एसैप मानता है कि छात्र राजनीति कोई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की जागीर नहीं हो सकती. नेतृत्व उस छात्र के हाथ में होना चाहिए, जो पढ़ाई में अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है और अपने कॉलेज व विश्वविद्यालय को बेहतर बनाना चाहता है.

अब चुनाव लड़ने के लिए न किसी रसूखदार नेता के दरवाज़े पर खड़ा होना पड़ेगा, न पैसा या जाति पूछी जाएगी, न बैकग्राउंड. एसैप ने टिकट प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक बना दिया है. हर छात्र को मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो.

डूसू चुनाव में उम्मीदवार के लिए 3 आसान स्टेप

जो भी छात्र डूसू या कॉलेज यूनियन का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे सिर्फ तीन आसान स्टेप पूरे करने होंगे, पहला- एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा. जिसकी आखिरी तारीख 25 अगस्त है. दूसरा- एक मिनट का वीडियो या ऑडियो जिसमें वह अपने मुद्दों को साफ़-साफ़ रखे, और तीसरा- 200-500 शब्दों में अपना एजेंडा बताए. कॉलेज यूनियन के लिए कम से कम 5 अलग-अलग सेक्शन से 10 छात्रों का समर्थन जुटाना होगा, और डूसू के लिए 5 कॉलेजों से 50 छात्रों का, जिनके नाम, स्टूडेंट ID और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं. उम्मीदवार के पास पूरी कक्षा उपस्थिति होनी चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं, और न ही कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक रिकॉर्ड हो.

पारदर्शिता और मुद्दों पर आधारित छात्र राजनीति का आंदोलन

एसैप की राजनीति पारदर्शिता, जवाबदेही और मुद्दों पर आधारित है. यह नेतृत्व को चंद हाथों से निकालकर छात्रों के बीच वापस ले जाने की लड़ाई है. यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो चाहता है कि यूनिवर्सिटी से ऐसे नेता निकलें जो जनता की आवाज़ बनें, भ्रष्टाचार से लड़ें और लोकतंत्र को मजबूत करें.

डूसू चुनाव में नई राजनीति और बदलाव की पुकार

इस बार डूसू चुनाव में न पैसा चलेगा, न बाहुबल, न परिवारवाद. इस बार चलेगा आपका विज़न, आपकी नीयत और आपकी सोच. एसैप हर छात्र से कहता है, अगर आपने अब भी चुप्पी साधी, तो बदलाव की संभावना फिर टल जाएगी. लेकिन अगर आप उठे, खड़े हुए और आगे आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा. इस बार यह चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं, एक नई राजनीति के लिए लड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 August 2025 - 5:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मानी सभी बड़ी मांगें – 11,000 नई भर्तियों का ऐलान

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मानी सभी बड़ी मांगें – 11,000 नई भर्तियों का ऐलान

15 August 2025 - 6:07 PM
Photo of Bihar: सिकंदरपुर में ध्वजारोहण, उपमुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Bihar: सिकंदरपुर में ध्वजारोहण, उपमुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

15 August 2025 - 5:20 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

15 August 2025 - 2:32 PM
Photo of पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

15 August 2025 - 12:25 PM
Photo of रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

रोहतक में 79वां स्वतंत्रता दिवस: सीएम सैनी के बड़े ऐलान, किसानों से लेकर महिलाओं तक मिला तोहफा

15 August 2025 - 10:27 AM
Photo of फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

14 August 2025 - 11:07 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

14 August 2025 - 10:35 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

14 August 2025 - 10:00 PM
Photo of फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

14 August 2025 - 9:30 PM
Photo of AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

14 August 2025 - 7:55 PM
Back to top button