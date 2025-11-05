Uttar Pradesh

शुष्क मौसम और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी, राज्य का औसत AQI 168 के पार

Ajay Yadav5 November 2025 - 9:00 AM
UP AQI Today :
शुष्क मौसम और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी, राज्य का औसत AQI 168 के पार

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में ठंड ने दी दस्तक
  • मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा
  • औसत AQI 168 दर्ज हुआ
  • तापमान में गिरावट के आसार
  • बारिश की संभावना नहीं है

UP AQI Today : उत्तर प्रदेश में नवम्बर की शुरुआत के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है. बुधवार को मौसम शुष्क और ठंडा रहने की संभावना है. सुबह और शाम के समय हवा, कोहरे और धुंध के कारण ठंडक और अधिक महसूस होगी, लेकिन दिन के तामपान में अभी हल्की गर्माहट बनी रहेगी. तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं. इसके अलावा राज्य का औसत AQI 168 के आसपास दर्ज किया गया है, जो अब भी चिंताजनक श्रेणी में है.

प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होता दिख रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

राज्य में वायु गुणवत्ता चिंताजनक

यूपी के कई शहरों में वायु गुणवत्ता अब भी चिंताजनक बनी हुई है. राज्य का औसत AQI 168 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर है. राजधानी लखनऊ में AQI 238 रहा, जहां तापमान 19 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है. कानपुर में AQI 162, नोएडा 298, गाजियाबाद का बेहद खराब 331, वाराणसी में 58, आगरा में 42, मेरठ में 275 और प्रयागराज में 65 दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि यदि हवाएं तेज चलीं तो दूसरे सप्ताह के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार संभव है.

अगले 48 घंटे में तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड

सुबह-शाम चल रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि दिन में कुछ स्थानों पर तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है. अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 घंटों में तापमान घटकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी.

सुबह कोहरे और धुंध से दृश्यता घटेगी

मौसम विभाग ने राज्य में फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. नवम्बर माह में सामान्यत: बारिश बहुत कम होती है. हालांकि कुछ स्थानों पर एक मिमी तक हल्की बूंदाबांदी की सम्भावना बनी हुई. बुधवार को दिन साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के समय कोहरे, कुहासे और धुंध के कारण दृश्यता में दिक्कत हो सकती है.

