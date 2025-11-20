Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार

Delhi Pollution: दिल्ली- NCR में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI 400 पार दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR की प्रदूषित हवा फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे युवाओं समेत बुजुर्गों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शहर में धुंध जैसा दिखाई देने वाले धुएं से विजिबिलिटी घटकर कुछ सौ मीटर रह गई है।

दिल्ली-NCR में वाहनों की आवाजाही

दिल्ली में बुधवार को कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से 450 के बीच दर्ज किया गया है। जबकि नोएडा में प्रदूषण का स्तर 430 से 445 के बीच बना हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहां प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है।

ग्रेप -3 नियम किए गए लागू

हर दिन बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली-NCR में ग्रेप -3 नियम लागू किया गया हैं। जिसके तहत डीजल ट्रकों की एंट्री पर नियंत्रण, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक, जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध और सड़क पर पानी का छिड़काव जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके बाद भी प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा रहा है।

इस प्रकार करें खुद का बचाव

एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर लगाएं। इससे घर के अंदर की हवा साफ और सांस लेने लायक बनी रहेगी।

आप वर्किंग हैं तो कंपनी से वर्क फ्रॉम होम लेने का प्रयास करें। अगर हो सके तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली से बाहर जाएं हालात सुधरने पर काम पर लौटें। बता दें कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने 10वीं बार CM पद की शपथ ली, PM मोदी, शाह-नड्डा रहे मौजूद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप