करीब 150 लोगों को मार अब भारत की ओर चला साइक्लोन ‘दित्वा’, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

Shanti Kumari29 November 2025 - 7:34 PM
2 minutes read
Cyclone Ditwah

Cyclone Ditwah : दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वा (Cyclone Ditwah) ने अपने कहर का असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 29 और 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा में भारी से बहुत भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है।

आज सुबह 8:30 बजे तक दित्वा तूफान श्रीलंका से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व और चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। तूफान अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पहुँचने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं और समुद्री लहरों के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है।

श्रीलंका में दित्वा तूफान का कहर

भारत में दस्तक देने से पहले दित्वा तूफान ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। यहाँ बाढ़ और मिट्टी के धंसने की घटनाओं में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 130 लोग अभी भी लापता हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार, 44,000 से अधिक लोग बेघर हुए और अस्थायी शेल्टर में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर रातभर हुई मिट्टी के धंसने से प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

भारत में बारिश और तूफान का असर

मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों के लिए विस्तृत चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने तटीय तमिलनाडु में 29-30 नवंबर के दौरान अत्यधिक भारी बारि, आंध्र प्रदेश, यनम, और रायलसीमा में 30 नवंबर को भारी बारिश, तेलंगाना में 1 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना, केरल, माहे में 29 नवंबर को बारिश और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक बिजली के साथ तूफानी हवाएँ चलने की संभावना जाहिर की है।

इसके साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से समुद्र तटों से दूर रहने, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

उत्तर भारत में ठंड का असर

दक्षिण भारत में तूफान का असर है, वहीं उत्तर भारत में ठंड के मौसम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 6°C से कम, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6–10°C के बीच और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड के हालात बने रहेंगे।

सुरक्षा और बचाव के उपाय

मौसम विभाग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने प्रभावित राज्यों के तटीय जिलों में लोगों को सतर्क रहने और बचाव उपकरण तैयार रखने की सलाह दी है। नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वे बिजली और पानी की आपूर्ति में संभावित कटौती, समुद्री रास्तों पर यात्रा न करें, और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें

