Ajay Yadav27 September 2025 - 11:45 AM
UP News :
कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, उपद्रवियों को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी

  • सीएम योगी ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश
  • दशहरा पर उपद्रवियों को कड़ा दंड देने की तैयारी
  • उपद्रवियों की संपत्ति की जांच और एफआईआर होगी
  • ग्राम पंचायत के विकास पर सीएम योगी ने जोर दिया
  • यूपी की जीएसडीपी अब 35 लाख करोड़ रुपये हो गई

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था को खराब करने की किसी भी कोशिश को सरकार सख्त कार्रवाई के साथ कुचल देगी. पर्व और त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है. उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं.

उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि उन्होंने आदेश दिया है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति की जांच करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री शुक्रवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सीएम ने ग्राम प्रधानों से संवाद किया

वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद कर ‘विकसित यूपी@2047’ विजन पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 26 से 28 घंटे तक एक चर्चा को हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान आगे बढ़ाया था. जिसका विषय था कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश विकसित होगा तब जब ग्राम पंचायत विकसित होगी जब क्षेत्र पंचायतें भी सशक्त होगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जब जिला पंचायत विकसित होगी, हमारी सबसे आधारभूत इकाई विकसित होगी तो प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा. मुझे अच्छा लगा बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने विकसित उत्तर प्रदेश की उस आधारशिला को सुदृढ़ करने के लिए अभी से अपने कार्यक्रम प्रारंभ भी कर दिए हैं.

यूपी की जीएसडीपी बढ़ी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल जो आय यानी जीएसडीपी देश में सातवें या आठवें स्थान पर थी. उस समय प्रदेश की कुल पूंजी 12 लाख 75000 करोड़ रूपये थी और प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 43,000 रुपये थी लेकिन इन आठ वर्षों में हम लोगों ने इसे बढ़ा के उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं.

