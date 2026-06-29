Pilibhit News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित पतरासा कुंवरपुर गांव में 569.11 करोड़ रुपये लागत वाली 66 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने करीब ढाई हजार विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र भी वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और दोनों दलों पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

बीसलपुर और बरखेड़ा को मिली करीब 600 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान श्रीराम के जयकारे के साथ की। उन्होंने कहा कि बीसलपुर और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब छह सौ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि करीब 55-56 वर्ष पहले बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए परिवारों को पीलीभीत में बसाया गया था। अब इन परिवारों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और उन्हें भूमि अधिकार पत्र भी सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन में एक नई शुरुआत है। अब कोई भी ताकत उन्हें यहां से हटाने का अधिकार नहीं रखती और उन्हें बाहरी नहीं कहा जा सकता।

विस्थापित परिवारों को मिला अधिकार का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन परिवारों को अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना है।

कांग्रेस पर लगाया देश विभाजन का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निर्माण के पीछे कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा के कारण देश का विभाजन हुआ, जिसके चलते लाखों लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा और कई परिवारों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी।

सपा-कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सहयोगी बताते हुए कहा कि दोनों दलों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस को गरीबों, दलितों और वंचितों की समस्याओं की चिंता नहीं रही, बल्कि उनका ध्यान केवल एक वर्ग विशेष पर रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दलों ने जरूरतमंदों की परेशानियों को नजरअंदाज किया और केवल वोट बैंक की राजनीति की।

अखिलेश यादव पर भी किया हमला

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकारों के दौरान गरीबों और वंचितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा को प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर मिला, लेकिन गरीबों की तकलीफों को समझने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान कुछ खास क्षेत्रों के विकास तक सीमित था, जबकि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीलीभीत को प्राथमिकता दी गई होती तो यहां पहले ही मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जातीं।

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