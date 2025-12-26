Haryana

सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

Ajay Yadav26 December 2025 - 3:20 PM
1 minute read
Haryana News :
सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

Haryana News : हांसी में आयोजित राखीगढी महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और स्थानीय सांस्कृतिक एवं परंपरागत महत्व की गतिविधियों की सराहना की.

तीन दिवसीय राखीगढी महोत्सव 2025 में आने पर सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया. यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली अतीत का जीवंत उत्सव है. आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था. यहां विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटन और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है.

हरियाणा में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता का केंद्र

सभी हरियाणावासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित है. यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने और उसे समय के ज्ञान एवं विज्ञान से परिचित कराने का अवसर देता है. वहीं, यहां की खुदाई से यह स्पष्ट हुआ है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए गए थे.

इसे देश का प्रतिष्ठित स्थल बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढी सिंधु घाटी के पांच विकसित स्थलों में से एक स्थल है. इसे देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है. राखीगढी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने दो पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की.

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 December 2025 - 3:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान

School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान

23 December 2025 - 3:47 PM
Photo of हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति! CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाए डॉक्टर और अस्पतालों के बेड, जानिए पूरा अपडेट

हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति! CM नायब सिंह सैनी ने बढ़ाए डॉक्टर और अस्पतालों के बेड, जानिए पूरा अपडेट

22 December 2025 - 12:40 PM
Photo of Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

21 December 2025 - 4:40 PM
Photo of CM सैनी का वीर साहिबज़ादों की शहादत पर जोरदार संदेश, लोगों को दी देशभक्ति की प्रेरणा, जानिए क्या कहा

CM सैनी का वीर साहिबज़ादों की शहादत पर जोरदार संदेश, लोगों को दी देशभक्ति की प्रेरणा, जानिए क्या कहा

21 December 2025 - 4:06 PM
Photo of स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक चलेगा, सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से किया विशेष आह्वान

स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक चलेगा, सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से किया विशेष आह्वान

21 December 2025 - 12:52 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वंदे मातरम पर जोरदार बयान, कहा- यह मंत्र है भारत की स्वतंत्रता की प्रेरणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वंदे मातरम पर जोरदार बयान, कहा- यह मंत्र है भारत की स्वतंत्रता की प्रेरणा

19 December 2025 - 6:07 PM
Photo of हरियाणा विधानसभा में उठी पंजाब की ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति लागू करने की मांग, केजरीवाल और भगवंत मान ने दी प्रतिक्रिया

हरियाणा विधानसभा में उठी पंजाब की ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति लागू करने की मांग, केजरीवाल और भगवंत मान ने दी प्रतिक्रिया

19 December 2025 - 3:03 PM
Photo of सीएम सैनी के बयान के दो घंटे बाद विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, हुड्डा ने नहीं किए हस्ताक्षर

सीएम सैनी के बयान के दो घंटे बाद विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, हुड्डा ने नहीं किए हस्ताक्षर

19 December 2025 - 1:09 PM
Photo of ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

19 December 2025 - 7:41 AM
Photo of हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित

हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित

18 December 2025 - 3:40 PM
Back to top button