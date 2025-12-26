Haryana News : हांसी में आयोजित राखीगढी महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और स्थानीय सांस्कृतिक एवं परंपरागत महत्व की गतिविधियों की सराहना की.

तीन दिवसीय राखीगढी महोत्सव 2025 में आने पर सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया. यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली अतीत का जीवंत उत्सव है. आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था. यहां विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटन और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है.

हरियाणा में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता का केंद्र

सभी हरियाणावासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित है. यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने और उसे समय के ज्ञान एवं विज्ञान से परिचित कराने का अवसर देता है. वहीं, यहां की खुदाई से यह स्पष्ट हुआ है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए गए थे.

इसे देश का प्रतिष्ठित स्थल बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढी सिंधु घाटी के पांच विकसित स्थलों में से एक स्थल है. इसे देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है. राखीगढी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने दो पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की.

