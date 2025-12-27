Punjabराज्य

शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

Shanti Kumari27 December 2025 - 9:28 AM
3 minutes read
Punjab News

Chandigarh : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार सुबह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होकर माता गुजरी जी और छोटे साहिबज़ादे बाबा ज़ोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह जी की बेमिसाल शहादत को नमन किया।

शहीदी सभा के दिनों के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पंजाब इन दिनों को ‘शोक के दिनों’ के रूप में मनाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में अत्याचारी शासकों द्वारा छोटे साहिबज़ादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस अद्वितीय और अनुपम कुर्बानी पर पूरी दुनिया को गर्व है, जो न केवल पंजाबियों और देशवासियों के लिए, बल्कि विश्व भर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहादत सभा के दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

“कुर्बानियां मानवता के इतिहास में बेमिसाल हैं”

गुरु घर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महान कुर्बानियां मानवता के इतिहास में बेमिसाल हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को ज़बर, ज़ुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की एक-एक इंच भूमि पवित्र है, इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इस पावन स्थल पर नमन करने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र धरती केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

“बाबा जोरावर और फतेह की महान कुर्बानियों का उल्लेख”

बाबा ज़ोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की महान कुर्बानी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार धर्म अपनाने के मानव अधिकार की रक्षा के लिए छोटे साहिबज़ादों द्वारा दी गई यह लासानी कुर्बानी मानव इतिहास की अद्वितीय घटना है। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास में इस शहादत को ‘नन्ही जानों का बड़ा साका’ कहा जाता है। भले ही इस घटना को घटित हुए तीन शताब्दियों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी समूचा सिख जगत इसकी पीड़ा को गहराई से महसूस करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने परमात्मा के समक्ष पंजाब की चढ़दी कला, सद्भावना, शांति और भाईचारे की साझी मूल्यों को और मजबूत करने की अरदास की है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अकाल पुरख ने उन्हें राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया है।

श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों की दी जानकारी

दुनिया भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि संगत के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम व्यापक स्तर पर किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए व्यवस्थाएं करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

शहादत दिवस पर पवित्र शहरों का दर्जा

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस वर्ष नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस भी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी के शहादत दिवस के अवसर पर नवंबर माह में श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती से सिखों के तख्त साहिबानों से जुड़े तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि अमृतसर शहर के आंतरिक क्षेत्र (वॉल्ड सिटी), तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहरों का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी कर इस निर्णय को लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर में बसे सिखों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का अकाली दल पर हमला

छोटे साहिबज़ादों की शहादत के दिवस को ‘वीर बाल दिवस’ नाम देने को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जब यह नाम रखने का फैसला लिया था तो शिरोमणि अकाली दल ने बाकायदा ट्वीट करके इसका समर्थन किया था परंतु संगत के विरोध के कारण इससे पीछे हट रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा, “साहिबज़ादों की बेमिसाल कुर्बानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी एक दिवस से जोड़ा जा सकता है। अकाली दल का अपने बयान से मुकरना यह सिद्ध करता है कि यह पार्टी धर्म या विरासत के प्रति गंभीर नहीं है।”

इसके बाद मुख्यमंत्री ने रास्ते में रुककर चाय का लंगर ग्रहण किया और संगत से बातचीत की।

ये भी पढ़ें –मौसम के मिजाज में सख्ती, आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में जारी किया अलर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 December 2025 - 9:28 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

27 December 2025 - 12:44 PM
Photo of साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

27 December 2025 - 11:56 AM
Photo of पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

27 December 2025 - 11:20 AM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

27 December 2025 - 10:49 AM
Photo of जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

27 December 2025 - 10:10 AM
Photo of 314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

27 December 2025 - 8:12 AM
Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

26 December 2025 - 5:40 PM
Back to top button