Canada Travel Advisory : कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा एडवाइजरी को अपडेट करते हुए कई देशों को जोखिमभरा कहा और अपने नागरिकों से इन देशों में यात्रा न करने की अपील की। इस एडवाइजरी में ईरान और वेनेजुएला सहित कई देशों की यात्रा से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है, जबकि भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।

इन देशों को बताया जोखिमभरा देश

जानकारी के मुताबिक कनाडा ने ईरान, वेनेजुएला, रूस, उत्तर कोरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, हैती, माली, दक्षिण सूडान, म्यांमार, नाइजर, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यूक्रेन और यमन को जोखिम वाला देश बताया है। इसके साथ ही कनाडा ने मैक्सिको, जर्मनी, चीन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और यूके जैसे देशों को भी एडवाइजरी सूची में रखा है। कनाडा ने यहां यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई है।

भारत को लेकर दी चेतावनी

कनाडा ने दिसंबर में जारी अपनी यात्रा सलाह में भारत को लेकर चेतावनी दी है। इसमें आतंकवादी हमलों के संभावित खतरे का ज़िक्र किया गया है। इसी कारण भारत को अत्यधिक सावधानी वाली श्रेणी में रखा गया है। कनाडा ने अपने नागरिकों को जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान से सटे गुजरात, पंजाब व राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की यात्रा न करने की सलाह दी है।

यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश

इस एडवाइजरी में यात्रियों को क्रेडिट कार्ड और ATM धोखाधड़ी से सतर्क रहने, पर्यटन स्थलों और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

गैर-जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह

कनाडा ने गोवा और दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के रास्तों, योग केंद्रों, आश्रमों और अन्य आध्यात्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा कनाडा ने असम और मणिपुर समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों में गैर-जरूरी यात्रा से बचने को भी कहा है।

