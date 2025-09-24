Jharkhand

गुमला में बड़ी कामयाबी : मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

गुमला में बड़ी कामयाबी : मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

  • गुमला में मुठभेड़, तीन नक्सली मारे गए
  • झारखंड पुलिस-जगुआर की संयुक्त कार्रवाई
  • एके-56 समेत भारी हथियार बरामद हुए
  • दो नक्सली फरार, सर्च ऑपरेशन जारी है
  • ग्रामीणों ने ली राहत, शांति की उम्मीद बढ़ी

Jharkhand News : झारखंड के गुमला जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. घाघरा थाना क्षेत्र के लवादाग जंगल में बुधवार की सुबह झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी की. इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीन कुख्यात माओवादी मारे गए, जबकि दो भागने में सफल रहे.

मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों को मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए है. इनमें एक AK-56 राइफल, एक एसएलआर और एक इंसास राइफल शामिल हैं. साथ ही कई मैगजीन और कारतूस भी जब्त किए हैं. मारे गए तीन उग्रवादियों में से एक की पहचान दिलीप लोहरा के रूप में हुई है, जो बेलगड़ा गांव का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, वह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और कई मामलों में वांछित था. बाकी दो माओवादियों की पहचान की जा रही है.

तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि

गुमला एसपी हरिश बिन जमा ने बताया, झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है. मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें तीन नक्सली मारे गए. मौके से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जल्द ही फरार नक्सलियों को भी पकड़ा जाएगा.

मुठभेड़ के बाद गांवों में दहशत का माहौल

मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के गांवों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि माओवादी लंबे समय से जंगल में सक्रिय थे और जबरन लेवी वसूलते थे. वहीं सुरक्षाबलों की कार्रवाई से लोगों ने राहत महसूस की है और अब इलाके में शांति लौटने की उम्मीद जगी है. गुमला और आसपास के जिलों में पिछले कुछ हफ्तों से सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. यह मुठभेड़ बीते एक महीने में दूसरी बड़ी सफलता मानी जा रही है. इससे पहले पलामू और चतरा इलाके में कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि झारखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियां नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए सख्त हैं. जंगल में सुरक्षाबलों का अभियान जारी रहेगा और जल्द ही इलाके से माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा.

