Barabanki Accident : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुधवार की दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पर खड़ी वैगनआर कार में टक्कर मार दी। जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसा में 5 लोगो की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती करवाया गया है।। दोनों वाहनो में नौ लोग सवार थे। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और यूपीडा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए।

धूं-धूं कर जली गाड़ियां

पुलिस के मुताबिक एक कार गाजियाबाद, जबकि दूसरी दिल्ली की है। जानकारी के मुताबिक, कार में पति-पत्नी समेत दो बच्चे भी सवार थे। यह लोग पानी पीने के लिए कार रोक कर निकले थे तभी ब्रेज़ा कार ने पिछे से आकर टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया की कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं।

CM योगी ने जताया दुख

हादसे की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। CM ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। CM योगी ने कहा- इस तरह की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें – हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा, 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप