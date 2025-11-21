विदेश

बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

Bangladesh Earthquake :

Bangladesh Earthquake : बांग्लादेश में शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 की सुबह एक शक्तिशाली भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो हुई और दर्जनों घायल हुए हैं. भूकंप का केंद्र ढाका से लगभग 25 किलोमीटर दूर नरसिंगदी जिले के घोराशाल क्षेत्र में था. इस झटके ने केवल बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी लोगों के बीच दहशत फैला दी.

सुबह 10:38 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 10:38 बजे महसूस किए गए. भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर थी. इतनी कम गहराई वाला भूकंप अक्सर अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका असर ढाका में भी स्पष्ट दिखाई दिया.

रेलिंग टूटने से 3 पैदल यात्रियों की मौत

स्थानीय मीडिया के अनुसार भूकंप में एक इमारत की दीवार और छत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, पुल की रेलिंग टूटने से 3 पैदल यात्री दब गए और उनकी भी मौत हो गई. कई अन्य लोग विभिन्न जगहों पर घायल हुए. लंबे समय तक महसूस किए गए झटकों ने पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा दी, लोग अपने घर, दफ्तर और दुकानों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.

बांग्लादेश के संवेदनशील इलाके में तेज भूकंप

USGS के अनुसार, बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिण-पूर्वी इलाके भूकंप-संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भारत और यूरेशिया प्लेटों के संपर्क में आता है. हालांकि, मध्य बांग्लादेश में इतने तेज भूकंप कम ही आते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ इस भूकंप की लोकेशन और तीव्रता को लेकर हैरान हैं.

भारत में महसूस किए गए झटके

भारत के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसमें कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ इलाके शामिल है.कोलकाता में कई लोग डर के माले इमारतों से बाहर निकल आए. दक्षिण एशिया में हाल के समय में भू-गतिविधि लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों के अनुसार भारत–यूरेशिया प्लेट की टक्कर,सिलहट-मेघालय की सक्रिय फॉल्ट लाइन्स और बंगाल बेसिन की भू-संरचना आने वाले समय में इस क्षेत्र में भूकंप के जोखिम बढ़ा सकती हैं.

