Up News : यूपी के बागपत खाप पंचायत ने समाज सुधार के लिए लड़कों पर सख्त फैसले लिए हैं। बागपत के बड़ौत खाप पंचायत ने इस बार 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन देने और हाफ पैंट पहनकर बाहर निकलने पर रोक लगाई है। शादी विवाह में फिजूल खर्च करने और मैरिज होम में समारोह करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बड़ौत के खाप चौधरियों ने कहा कि नियम अब लड़कियों और लड़कों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। राजस्थान की पंचायतों से प्रेरणा लेकर ये नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना है।

संस्कृति और समाज को बचाना जरूरी – खाप चौधरी

आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की खाप पंचायत अपने फैसलों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती है। खाप पंचायत द्वारा लिए गये इन फैसलों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर देश की मीडिया तक में हो रही है। खाप चौधरियों का कहना है कि ये कदम समाज और संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी हैं। बड़ौत में खाप पंचायत सुभाष चौधरी नेतृत्व में समाज के कई अहम मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए। पंचायत ने साफ कहा कि सामाजिक मर्यादा के नियम अब सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लड़कों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

नाबालिगों को स्मार्टफोन और हाफ पैंट पर लगाई रोक

खाप पंचायत की बैठक में सामाजिक मर्यादाओं को लेकर दो अहम फैसले लिए गए हैं। पहले फैसले के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरे फैसले में लड़कों के हाफ पैंट पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलने पर रोक लगाने की बात कही गई है। खाप चौधरियों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली का युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उनके अनुसार गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर हाफ पैंट पहनकर घूमना सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह परंपरागत सामाजिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।

व्हाट्सएप से बुलावा और गांव में विवाह की सलाह

पंचायत ने विवाह समारोहों को लेकर बड़े फैसले किए है। उन्होने मैरिज होम में होने वाली शादियों पर आपत्ति जताई और शादियों को गांव और घर में ही आयोजित करने की सलाह दी। पंचायत ने ये सलाह भी दिया कि शादी के निमंत्रण अब व्हाट्सएप के जरिए स्वीकार किए जा सकते हैं, ताकि खर्च और समय दोनों की बचत हो सके। खाप पंचायत का मानना है कि ये फैसले केवल बागपत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही खाप चौधरी ब्रजपाल सिंह ने लड़कों के स्मार्टफोन और हाफ पैंट पर रोक लगाने के भी बात कही है।

ये भी पढ़ें – काशी में नए साल की तैयारी जोरों पर, पांच लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप