- AI2455 को तकनीकी और मौसम कारणों से चेन्नई मोड़ा गया
- फ्लाइट में केसी वेणुगोपाल और अन्य सांसद थे
- कैप्टन ने सुरक्षा के लिए विमान मोड़ा
- पहली लैंडिंग में ‘गो-अराउंड’ हुआ
- एअर इंडिया ने पायलट की प्रक्रिया सही बताई
Air India : एअर इंडिया के विमान AI2455 को तकनीकी खराबी और मार्ग में खराब मौसम के कारण एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड किया, जहां विमान की जरूरी जांच की जाएगी. इस फ्लाइट में पांच सांसद केसी वेणुगोपाल, कोडिक्कुनिल सुरेश, अडूर प्रकाश, के. राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस – दिल्ली की यात्रा पर थे.
कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी शेयर की. उन्होंने कहा कि फ्लाइट की शुरुआत ही देरी से हुई और उड़ान भरने के तुरंत बाद हमें अभूतपूर्व टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. लगभग एक घंटे बाद कैप्टन ने फ्लाइट सिग्नल फॉल्ट की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया.
दूसरी कोशिश में फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई
सांसद केसी वेणुगोपाल के अनुसार, करीब दो घंटे तक विमान चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर क्लियरेंस का इंतजार करता रहा. पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक चौंकाने वाला पल आया रिपोर्ट के मुताबिक उसी रनवे पर एक और विमान मौजूद था. कैप्टन के त्वरित निर्णय ने विमान को ऊपर खींच लिया और सभी यात्रियों की जान बच गई. दूसरी कोशिश में फ्लाइट सुरक्षित उतरी.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, “इस स्थिति से हम कौशल और किस्मत, दोनों की बदौलत सुरक्षित बाहर निकल सके, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती. मैं DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील करता हूं कि इस घटना की तत्काल जांच करें, जिम्मेदारी तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक दोबारा न हो.”
डायवर्ट करने का कारण तकनीकी और मौसम था
एअर इंडिया ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा चेन्नई एयरपोर्ट पर पहले से किसी अन्य विमान के मौजूद होने के दावे को खारिज किया है. एयरलाइन ने कांग्रेस सांसद के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि फ्लाइट को चेन्नई डायवर्ट करना एक सावधानीपूर्ण कदम था, जो संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम की स्थिति के कारण लिया गया. चेन्नई एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने “गो-अराउंड” का निर्देश दिया था, और यह किसी अन्य विमान के रनवे पर मौजूद होने के कारण नहीं था.”
पायलट ने मानक प्रक्रियाओं का पालन किया
एअर इंडिया ने कहा, “हमारे पायलट ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, और इस मामले में भी उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन किया. हम समझते हैं कि यह अनुभव आपके लिए असहज रहा होगा और इस डायवर्जन से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. हालांकि, हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है. आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद.”
