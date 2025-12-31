फटाफट पढ़ें:

फरीदाबाद में महिला से वैन में गैंगरेप

आरोपी दो घंटे तक महिला को घुमाते रहे

पीड़िता सड़क पर गिरकर घायल हुई

FIR दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है

CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश

Faridabad Gang Rape News : हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला को कार में लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ गैंगरेप किया गया. आरोप है कि आरोपी करीब दो घंटे तक महिला को कार में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे. देर रात 3:00 बजे महिला को एसजीएम नगर के पास चलती कार से नीचे फेंक कर भाग गए.

महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

तीन घंटे में लौटने का किया था वादा

वहीं, पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की बहन ने अपनी शिकायत में बताया कि रात 8:30 बजे बहन का फोन आया था. उसने कहा कि घर में मां से कहा-सुनी हो गई है और वह अपनी एक सहेली के घर जा रही है. पीड़िता ने यह भी बताया था कि फ्रेंड के घर से करीब तीन घंटे में वापस लौट आएगी.

इको वैन में पहले से बैठे थे दो युवक

पीड़िता की बहन के अनुसार, देर रात करीब 12:00 बजे पीड़िता कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगी. इसी दौरान वहां एक इको वैन रुकी जिसमें दो युवक पहले से बैठे हुए थे. आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवक वैन को गुरुग्राम रोड की तरफ ले गए. फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर से आगे जाकर आरोपी कार चलाता रहा जबकि दूसरे ने महिला से रेप किया. करीब 2 घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाता रहा.

पीड़िता ने देर रात बहन को किया फोन

देर रात 3:00 बजे आरोपियों ने पीड़िता को चलती वैन से फेंक कर भाग गए. सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे और सिर पर चोट आई है. डॉक्टरों को पीड़िता के चेहरे पर टांके लगाने पड़े. देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को फोन कर इस बारे में बताया. बहन मौके पर पहुंची. इलाज के लिए पीड़िता को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है.

