शिवपुरी में सास-बहू विवाद में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी

16 January 2026
शिवपुरी में सास-बहू विवाद में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी

MP News : मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां सिर्फ 100 ग्राम घी को लेकर सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि बहू ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि सास ने बहू से घी मांगा था, इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई. पति की गैरमौजूदगी में झगड़ा बढ़ने पर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया. परिवार के लोग महिला को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह पूरा मामला इंदार थाना क्षेत्र के इमलाऊदी गांव का है. इंदार थाना प्रभारी दिनेश सिंह के अनुसार मृत महिला की पहचान सोनम जाटव के रूप में हुई है, उन्होंने परिजनों के हवाले से बताया कि सोनम की शादी साल 2018 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं. सोनम के पति धनपाल जाटव ने पुलिस को बताया कि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं. घरेलू तनाव के चलते सोनम अलग से खाना बनाती थी, उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह उनकी मां ने सोनम से थोड़ा घी मांगा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया. बाद में पति के समझाने पर सोनम ने करीब 100 ग्राम घी दे दिया.

सास-बहू विवाद में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया

थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने धनपाल के बयान का हवाला देते हुए बताया कि इसके बाद उसने पत्नी की मर्जी के खिलाफ थोड़ा और घी अपनी मां को दे दिया, जिससे सास और बहू के बीच विवाद और बढ़ गया. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान धनपाल घर से बाहर चला गया और उसके जाने के बाद सोनम और उसकी सास के बीच फिर से कहासुनी हो गई. इसी गुस्से में सोनम ने घी का डिब्बा फेंक दिया और आरोप है कि उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

थाना प्रभारी दिनेश सिंह के मुताबिक, सोनम की तबीयत बिगड़ते ही परिवार के लोग उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली से पचावली ले गए. वहां से उसे किराए की जीप के जरिए जिला अस्पताल शिवपुरी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है. थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. विस्तृत जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

