Hariom Balmiki Justice : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी की अफवाह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए गए दलित युवक हरिओम बाल्मिकी के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया. शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी ने कहा कि केवल मुख्यमंत्री योगी ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है.

परिवार को न्याय और सुरक्षा का भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार की पीड़ा सुनी और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, संगीता बाल्मिकी को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी और राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाया जाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई. दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा और परिवार के आंसू का हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा.

न्याय सुनिश्चित करने और दलित सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरिओम बाल्मिकी मामले में प्रदेश सरकार न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संगीता बाल्मिकी ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें हर स्तर पर सहायता दी है. हम उनकी आभारी हैं. बाबा ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं. हमें न्याय मिलने का पूरा भरोसा है.” यह घटना और मुख्यमंत्री की तत्परता यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा और न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता है.

