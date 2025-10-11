फटाफट पढ़ें

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम को ब्लॉक हो गया, जिससे सियासी हलच बढ़ गई. सपा ने इसे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की साजिश बताया, जबकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई फेसबुक की ओर से की गई है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि शनिवार सुबह फेसबुक ने उनके पेज को अनब्लॉक कर दिया.

फेसबुक ने अखिलेश यादव का पेज ब्लॉक किया

सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव का फेसबुक पेज, जिसमें 80 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं, शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे ब्लॉक कर दिया गया. फेसबुक ने यह कदम एक ‘हिंसक और अश्लील पोस्ट’ के कारण उठाया और यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई है. अखिलेश यादव का यह पेज अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना, कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सपा के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

सपा ने अकाउंट सस्पेंड को लोकतंत्र पर हमला कहा

घटना के बाद सपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा दी है और हर विरोधी आवाज को दबाया जा रहा है. हालांकि, समाजवादी पार्टी जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.’

फिलहाल, फेसबुक ने अखिलेश यादव के पेज को बहाल कर दिया है. जानकारी के अनुसार, अकाउंट ब्लॉक होने के बाद सपा की आईटी टीम ने तुरंत मेटा को मेल किया था. और फेसबुक इंडिया टीम को भी मामले की जानकारी दी थी. अकाउंट एक्टिव होते ही अखिलेश यादव के पोस्ट और वीडियो फिर से दिखाई देने लगे.

