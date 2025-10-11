Uttar Pradesh

अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बहाल, ब्लॉक होने की असली वजह हुई सामने

Ajay Yadav11 October 2025 - 11:49 AM
2 minutes read
Akhilesh Yadav :
अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बहाल, ब्लॉक होने की असली वजह हुई सामने

फटाफट पढ़ें

  • अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया
  • फेसबुक ने हिंसक पोस्ट के कारण अकाउंट बंद किया
  • सपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते विरोध किया
  • सपा टीम ने मेटा को तुरंत जानकारी भेजी
  • फेसबुक ने पेज को बहाल कर पोस्ट दिखाए

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम को ब्लॉक हो गया, जिससे सियासी हलच बढ़ गई. सपा ने इसे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की साजिश बताया, जबकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई फेसबुक की ओर से की गई है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि शनिवार सुबह फेसबुक ने उनके पेज को अनब्लॉक कर दिया.

फेसबुक ने अखिलेश यादव का पेज ब्लॉक किया

सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव का फेसबुक पेज, जिसमें 80 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं, शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे ब्लॉक कर दिया गया. फेसबुक ने यह कदम एक ‘हिंसक और अश्लील पोस्ट’ के कारण उठाया और यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई है. अखिलेश यादव का यह पेज अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना, कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सपा के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

सपा ने अकाउंट सस्पेंड को लोकतंत्र पर हमला कहा

घटना के बाद सपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा दी है और हर विरोधी आवाज को दबाया जा रहा है. हालांकि, समाजवादी पार्टी जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.’

फिलहाल, फेसबुक ने अखिलेश यादव के पेज को बहाल कर दिया है. जानकारी के अनुसार, अकाउंट ब्लॉक होने के बाद सपा की आईटी टीम ने तुरंत मेटा को मेल किया था. और फेसबुक इंडिया टीम को भी मामले की जानकारी दी थी. अकाउंट एक्टिव होते ही अखिलेश यादव के पोस्ट और वीडियो फिर से दिखाई देने लगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 October 2025 - 11:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की, पत्नी और बेटी को हर महीने 40 हजार रुपए भत्ता देना सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की, पत्नी और बेटी को हर महीने 40 हजार रुपए भत्ता देना सही

11 October 2025 - 10:49 AM
Photo of यूपी में सर्दियों का आगाज, दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड- जानें आज का मौसम

यूपी में सर्दियों का आगाज, दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड- जानें आज का मौसम

11 October 2025 - 8:01 AM
Photo of आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

10 October 2025 - 7:59 PM
Photo of सैफई में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

सैफई में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

10 October 2025 - 12:58 PM
Photo of UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

UP Legislative Council Election 2026: सपा के पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित, भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी जंग में

10 October 2025 - 10:23 AM
Photo of बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

9 October 2025 - 4:44 PM
Photo of मायावती ने आजम खान से मुलाकात की अफवाहों का किया खंडन, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर कसा तंज

मायावती ने आजम खान से मुलाकात की अफवाहों का किया खंडन, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर कसा तंज

9 October 2025 - 1:25 PM
Photo of कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

9 October 2025 - 10:56 AM
Photo of अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर सियासत गरमाई, बीजेपी और सहयोगी दलों ने किया हमला

अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर सियासत गरमाई, बीजेपी और सहयोगी दलों ने किया हमला

9 October 2025 - 9:42 AM
Photo of कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

8 October 2025 - 7:58 PM
Back to top button