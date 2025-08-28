फटाफट पढ़ें

Haryana News : विधानसभा सत्र समाप्त होने के ठीक अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का आयोजन केवल एक एजेंडा पर चर्चा के लिए किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है. महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है.

विपक्ष भूल जाता है अपना घोषणापत्र

राज्य सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. विधानसभा चुनावों के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा गया था, उसे सरकार गीता के समान मानती है. संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादों को सरकार लगातार पूरा कर रही है. वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे घोषणापत्र को सरकार में आते ही भूल जाते हैं.

महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये मिलेंगे

आज कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” को लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती, 25 सितंबर 2025 से किया जाएगा. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. हरियाणा की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ 25 सितंबर 2025 से प्राप्त कर सकेंगी.

लाभ के लिए हरियाणा में 15 वर्षों का निवास जरूरी

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” में विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा. पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है. आने वाले समय में, अन्य आय वर्ग के परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाएगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्त यह है कि अविवाहित महिला स्वयं या विवाहित महिला का पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए. इस योजना में एक परिवार से लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यदि किसी परिवार में 3 महिलाएं पात्र हैं, तो तीनों को यह लाभ मिलेगा.

गंभीर बीमार महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा

ऐसी 9 सरकारी योजनाएं, जिनमें महिलाओं को पहले से ही इससे अधिक राशि की पेंशन मिल रही है, उनकी लाडो लक्ष्मी योजना में पात्रता नहीं होगी. स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित, 54 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाएं यदि उन्हें पहले से पेंशन मिल रही है, तो उन्हें इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा. जब कोई अविवाहित लाभार्थी महिला 45 वर्ष की उम्र पूरी करेगी, तो वह स्वतः “विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना” के लिए पात्र हो जाएगी. इसी तरह, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर महिला स्वतः “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना” के लिए योग्य हो जाएगी.

सूची पंचायत और वार्डों में प्रकाशित होगी

हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. आज की कैबिनेट बैठक के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में सरकार न केवल योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, बल्कि एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा. इस ऐप के माध्यम से पात्र महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी. हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा कि वह ऐप पर जाकर आवेदन करें. सभी पात्र महिलाओं की सूची संबंधित पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी. साथ ही, सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को इस सूची पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा.

