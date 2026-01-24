Delhi NCR

दिल्ली में फिर लौटी सर्दी, ठंडी हवाओं और कोहरे ने बढ़ाई ठंड

Ajay Yadav24 January 2026 - 7:48 AM
Delhi-NCR Weather :
Delhi-NCR Weather : दिल्ली- NCR में शुक्रवार को हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया हैं. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई जिससे दिल्ली में सर्दी फिर से लौट आई हैं. शनिवार तड़के दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और सर्दी महसूस होगी. हालांकि आज मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं.

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शुक्रवार को पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद मौसम बदल गया हैं. दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई, वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन दिल्ली में सर्दी का दौर जारी रहेगा. इस दौरान यहां अधिकतम तापमान में से डिग्री से से कम ही रहने का अनुमान हैं.

आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा

दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, मौसम साफ होता जाएगा. पूरे दिन आंशिक रूप से बादल आते-जाते रहेंगे. धूप भी हल्की-हल्की निकलेगी, हालांकि बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का एहसास बना रहेगा. राजधानी में आज 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

पूरा क्षेत्र फिलहाल ग्रीन जोन में

आज दिल्ली-एनसीआर में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है. पूरा क्षेत्र फिलहाल ग्रीन जोन में है, लेकिन सोमवार से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा. 27 जनवरी से दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी.

बारिश के बाद हवा हुई थोड़ी साफ

बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है. राजधानी में आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. वहीं, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

