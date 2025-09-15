Delhi NCRराज्य

संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

Anup Tiwari15 September 2025 - 10:05 PM
4 minutes read
Sanjay Singh Attacks BJP
प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर भड़के संजय सिंह

Sanjay Singh Attacks BJP : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मोदी सरकार पर सुप्रीम तमाचा है. इस फैसले ने मोदी सरकार से वक्फ की जमीनें कब्जा कर अपने पूंजीपति दोस्तों को देने का प्लान फेल कर दिया है. इससे भाजपा और मोदी जी सदमे में हैं.

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बोर्ड पर आया फैसला संविधान में विभिन्न धर्मों के लोगों को मिले अधिकारों के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष की एक भी सलाह नहीं मानी और गैर संवैधानिक बिल पर चर्चा कराकर सदन का समय बर्बाद किया. अब इस फैसले ने भाजपाइयों का वक्त संशोधन बिल के बहाने देश में नफरती राजनीति करने का मौका भी छीन लिया है.

लंबी लड़ाई के बाद आया फैसला

सोमवार को प्रेसवार्ता कर संजय सिंह ने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद वक्फ संशोधन बिल पर सर्वोच्च न्यायलय ने फैसला दे दिया है. इस फैसले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्त बहुत सदमे में हैं. हालांकि अंधभक्तों का कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन उनको नफरत फैलाने का बढ़िया मौका मिल रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने छिन लिया.

इस बिल के जरिए मोदी जी और उनकी सरकार का सबसे बड़ा मकसद अपने दोस्त अडानी समेत तमाम पूंजीपतियों को वक्फ की जमीनें औने-पौने दाम में देने का था, लेकिन बिल पर रोक लगने से इनका मकसद फेल हो गया है. हिन्दू-मुस्लिम पर तो भाजपा के लोग राजनीति करते ही हैं. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी का हुआ है. देश भर में वक्फ की जमीनें प्रमुख स्थानों पर हैं. प्रधानमंत्री को ये जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना था. इसलिए ये लोग सदमे में हैं.

वक्फ संशोधन बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ, संविधान का उल्लंघन

संजय सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर बहस करने के लिए गठित कमेटी का मैं खुद सदस्य रहा हूं. भाजपा के जगदम्बिका पाल चेयरमैन थे. कमेटी में तमाम विपक्षी दलों के सदस्य थे. हम सबने बार-बार कहा कि सरकार गलत कर रही है. ऐसे कानून नहीं बनता है. देश में नफरत फैलाकर राजनीति करने के लिए मात्र मुद्दा मिल जाए, इसके उद्देश्य से बिल लाना गलत है.

बिल में लिखा था कि पांच साल तक लगातार मुस्लिम रीति-रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति की वक्फ के लिए दान कर सकता है. अगर कोई कहे कि आप लगातार पांच साल मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च जाएंगे तभी आप उसके लिए दान कर पाएंगे, ये क्या बात है? काफी शक्तियां जिलाधिकारी के हाथ में दे दी गई थी. हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के लिखे संविधान से मिली है. संविधान की धारा 25 व 26 में साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं.

बिल पर खुश होने वालों को दी थी चेतावनी

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इस बिल पर खुश होने वालों के लिए मैंने संसद में भी कहा था कि बिल पर खुश मत होना. क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही बिल जैन मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और मंदिरों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा. इसी बीच मुम्बई में 90 साल पुराना एक जैन मंदिर तोड़ दिया गया. मैं देश के लोगों को सावधान रहने की अपील करता हूं. भाजपा के नफरती एजेंडे से बचिए. भाजपा का मकसद सारी धार्मिक जमीन को कब्जा करना है. अयोध्या इसका ताजा उदाहरण है. ये लोग वहां बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. इन्होंने रक्षा मंत्रालय की 13 हजार एकड़ जमीन अपने दोस्त अडानी को बिजनेस करने के लिए दे दी. ये लोग धर्म नहीं, धंधे का काम कर रहे हैं.

कोर्ट का आदेश बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप

संजय सिंह ने कहा कि सोमवार को वक्फ पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर के लिखे गए संविधान में अलग-अलग धर्मों के लोगों को मिले अधिकार के अनुरूप है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वक्फ बाई यूजर को रद्द करने पर रोक लगा दी गई है. अब जिलाधिकारी निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है. केंद्रीय वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय का होना अनिवार्य है. राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते. केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम चार सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं. बोर्ड में बहुमत मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही होगी. पांच साल तक मुस्लिम रीति-रिवाज मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ को दान कर सकता है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है.

सरकार पर सत्र के समय को बर्बाद करने का लगाया आरोप

संजय सिंह ने कहा कि इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि बेवजह के मुद्दों में मोदी सरकार संसद सत्र का समय बर्बाद कर रही है. मोदी सरकार ने गैर संवैधानिक बिल पर सदन में चर्चा कराई और समय बर्बाद किया. आखिर में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ा गया. विपक्ष इस मुद्दे पर सही था, लेकिन केंद्र सरकार ने विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी. मोदी जी से अनुरोध है कि वह अपने दोस्त की दोस्ती में इतने अंधे न हो जाएं. धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की मुहिम पर रोक लगाएं. मोदी जी ने महज एक रुपए में हरी भरी जंगल की 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी. इस जमीन को कागजों में बंजर दिखाया गया है. वहां एक लाख पेड़ भी हैं.

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का शुरूआत से स्टैंड रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और भारत में धर्म निरपेक्षता के ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश है. यह धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की कोशिश है. इसलिए आम आदमी पार्टी ने शुरू से इस बिल का विरोध किया था.

यह भी पढ़ें : टैरिफ विवाद के बीच भारत आ रहा है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, व्यापार समझौते पर फिर शुरू होगी बातचीत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari15 September 2025 - 10:05 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात में हरियाणा को बड़ी सौगात: भंडारण क्षमता बढ़ी, खरीद जल्द होगी शुरू

CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात में हरियाणा को बड़ी सौगात: भंडारण क्षमता बढ़ी, खरीद जल्द होगी शुरू

15 September 2025 - 10:57 PM
Photo of बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

15 September 2025 - 10:25 PM
Photo of PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

15 September 2025 - 9:27 PM
Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

15 September 2025 - 5:26 PM
Back to top button