Tariff War : भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब दोनों देशों ने बातचीत का एक और मौका तलाशा है. अमेरिकी टैरिफ के कारण कुछ समय के लिए रुकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में आज रात नई दिल्ली पहुंचेगा, जो इस बातचीत में भाग लेगा. ब्रेंडन लिंच ट्रंप प्रशासन के मुख्य वार्ताकार हैं.

यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका की ओर से भारत पर तेल खरीद को लेकर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने से दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ था. इस मसले के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों देशों के अधिकारी आमने-सामने बैठकर व्यापारिक मसलों पर चर्चा करेंगे.

पांच चरण हो चुके हैं पूरे

अब तक इस प्रस्तावित व्यापार समझौते के पांच चरण पूरे हो चुके हैं. हालांकि, अगस्त में प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण टाल दी गई थी. एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की है कि बातचीत अब फिर से शुरू हो रही है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ रहे हैं और यह स्पष्ट करने की कोशिश होगी कि आगे दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है.

भारत की ओर से इस चर्चा का नेतृत्व विशेष सचिव (वाणिज्य मंत्रालय) राजेश अग्रवाल करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसे छठे दौर की औपचारिक वार्ता नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक अनौपचारिक प्रयास है यह समझने का कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर क्या संभावनाएं हैं. दोनों देश फिलहाल वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक स्तर पर संपर्क में हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी थी. अब यह मुलाकात आगे की रणनीति तय करने में मदद कर सकती है.

ब्रेंडन लिंच, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के 15 देशों से जुड़े अमेरिकी व्यापार नीति की निगरानी करते हैं. वे अमेरिका-भारत व्यापार नीति मंच (TPF) और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से संबंधित गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

भारत के कड़े रूख से नरम हुआ अमेरिका का रूख

इस बीच, टैरिफ को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद ट्रंप का रुख कुछ नरम पड़ा है. हाल ही में उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं चल रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वे उनसे जल्द बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और हमारी व्यापार वार्ताएं इस साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का काम करेंगी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें तेजी से बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं और वे भी राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए उत्सुक हैं. पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि यह सहयोग दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा.

इस घटनाक्रम से साफ है कि दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर भविष्य की संभावनाओं पर फोकस करना चाहते हैं. अब देखना यह है कि ये बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को नया आयाम देने में कितनी सफल होती है.

