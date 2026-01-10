Uttar Pradeshवायरल

कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

Viral Video News : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कानपुर-लखनऊ एलीवेटेड रोड पर कुछ युवतियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे खुलेआम सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रही हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी चल रहे हैं, जिससे यह रीलबाजी काफी खतरनाक साबित हो सकती है. सड़क पर इस तरह की हरकतें राहगीरों के लिए खतरा बन रही हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. वहीं, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

युवतियों का हाईवे नागिन डांस वीडियो वायरल

यह मामला कानपुर से लखनऊ जाने वाले नेशनल हाईवे का है. यहां अक्सर युवतियों को सड़क पर रील बनाते देखा जाता है. लेकिन इस बार उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. युवतियां अपनी जान खतरे में डालकर हाइवे पर वीडियो बना रही हैं. जिससे राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में है. वीडियो में दो युवतियां खुलेआम हाइवे पर नागिन डांस करती नजर आ रही हैं. जबकि हाइवे पर गुजरते लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

कानपुर-उन्नाव पुलिस ने जांच शुरू

बता दें कि दोनों युवतियों का हाइवे पर नागिन डांस करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर और उन्नाव जिला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. हालांकि हाइवे पर दोनों जिलों की सीमा के पास वीडियो बनाने की वजह से मामला दोनों जिलों की पुलिस के बीच अटका हुआ है. इसके बावजूद दोनों युवतियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है और दोनों जिलों की पुलिस इन युवतियों के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन्हें पहचानने में जुटे हैं.

