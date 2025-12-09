Biharराज्य

वैशाली में ऑटो-रिक्शा और बस की जोरदार भिडंत, मौके पर गई कई लोगों की जान

Shanti Kumari9 December 2025 - 3:37 PM
Vaishali Road Accident

Vaishali Road Accident : बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक ऑटो-रिक्शा और बस की आमने-सामने हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना लालगंज–हाजीपुर रोड के धनुषी गांव के पास हुई, जब यात्रियों से भरा ऑटो-रिक्शा विपरीत दिशा से आ रही बस से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

लालगंज एसएच-74 मार्ग पर हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, हाजीपुर के लालगंज एसएच-74 मार्ग पर बस और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से सात की स्थिति गंभीर बनी हुई है. यह दुर्घटना करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर-धनुषी गांव के पास हुई.

घायलों को कराया गया भर्ती

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर रूप से घायल मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और हादसे के कारणों की जांच भी चल रही है. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में जुटी हुई है.

