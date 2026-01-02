Uttar Pradeshराज्य

यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

Shanti Kumari2 January 2026 - 5:14 PM
1 minute read
UP School Closed

UP School Closed : उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. यह आदेश ICSE, CBSE, UP बोर्ड समेत सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ठंड को देखते हुए ICSE, CBSE, UP और अन्य बोर्ड के 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी ने ठंड राहत के निर्देश दिए

सीएम योगी ने भीषण ठंड के बीच अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण करने, कंबल उपलब्ध कराने, लोगों को खुले में सोने से रोकने और नाइट शेल्टर में पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी ने ठंड राहत के आदेश दिए

सीएम योगी ने कहा कि शीतलहर के दौरान सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए और अधिकारी रैन बसेरों में पूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें. बच्चों, बुजुर्गों और असहाय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीएम ने तुरंत राहत व्यवस्थाओं को लागू करने के आदेश दिए हैं.

यूपी के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है. कई जिलों में करीब 10 दिन बाद सूर्य देव दिखे, जिससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली. कोहरे की वजह से राज्य में कई सड़क हादसे भी हुए हैं.

