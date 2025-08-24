UP News : यूपी की राजनीति में सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल चर्चा में हैं. पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे. अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो. ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं.

अखिलेश यादव ने कहा कि वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और यह बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो. ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं. अरे भाई यहां हम लोग जेल चले जाएंगे, भाई मार देंगे बीजेपी वाले. हालांकि नहीं बोलना चाहिए. अगर कोई ऐसी बात है तो इसकी जांच हो.

‘हमें उम्मीद है, वहां से न्याय मिलेगा’

आगे उन्होंने कहा कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं कौन ऐसे संगठन के लोग हैं, जो किसी की जान ले सकते हैं जिस किसी को खतरा है. सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए यह पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को गृह मंत्री को लिखा है. हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा. हम लोगों को यहां से तो उम्मीद नहीं है और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे तब खतरा था ही नहीं किसी को सब समझते हो आप.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेजप्रताप का तंज, बोले- ‘चुनाव में पापड़ बेलने में लगे…’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप