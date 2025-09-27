विदेश

गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

Anup Tiwari27 September 2025 - 8:04 PM
2 minutes read
Israel-Arab Conflict
इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू (फाइल फोटो)

Israel-Arab Conflict : गाजा पट्टी में जारी हिंसा और बढ़ती नागरिक मौतों के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब अधिकांश अरब देशों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, उस वक्त संयुक्त अरब अमीरात ने चुपचाप एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना.

यूएई न सिर्फ महासभा में नेतन्याहू के संबोधन के दौरान मौजूद रहा, बल्कि बाद में उनके साथ एक विशेष मुलाकात भी की. इस कदम ने जहां अन्य अरब प्रतिनिधियों के बहिष्कार को कमजोर किया, वहीं क्षेत्रीय राजनीति में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है.

नहीं किया नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार

जहां जॉर्डन, कतर और अल्जीरिया जैसे देशों के प्रतिनिधि नेतन्याहू के भाषण के दौरान सभा छोड़कर चले गए, वहीं यूएई के अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे. इसके बाद अबू धाबी में नेतन्याहू से एक बंद कमरे में बैठक हुई, जहां गाजा संघर्ष को समाप्त करने और मानवीय हालात पर चर्चा की गई.

यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत को “संकट में समाधान खोजने की एक गंभीर कोशिश” बताया. बयान में कहा गया कि बातचीत में युद्धविराम की आवश्यकता, आम नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को कम करने पर जोर दिया गया.

यूएई का यह व्यवहार उन परंपरागत रुखों से बिल्कुल अलग है जो वह पहले अपनाता आया है. एक समय में खुद को अरब एकता का समर्थक कहने वाला देश अब व्यावहारिक कूटनीति और रणनीतिक संतुलन की ओर बढ़ता दिख रहा है.

अब्राहम समझौते का असर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रवैया अब्राहम समझौते के बाद यूएई की बदलती विदेश नीति को दर्शाता है, जहां इजरायल से बातचीत और संबंधों को प्राथमिकता दी जा रही है. हालांकि, इस कदम से यूएई को अरब जगत के कई देशों से आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है, जो मानते हैं कि गाजा में हो रहे हालात के मद्देनजर इजरायल के साथ किसी भी तरह की निकटता ठीक नहीं है.

फिर भी, अबू धाबी का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में वार्ता और संपर्क बनाए रखना ही स्थायी समाधान की ओर पहला कदम हो सकता है. यूएई अधिकारियों का कहना है कि बहिष्कार की नीति से ज्यादा कारगर है कि सभी पक्षों के साथ बातचीत जारी रखी जाए.

गाजा में जारी युद्ध और मानवीय संकट के बीच यूएई की यह पहल यह दर्शाती है कि वह खुद को क्षेत्र में एक ऐसा पक्षकार बनाना चाहता है जो टकराव से नहीं बल्कि संवाद से समाधान की ओर बढ़े. उसकी यह रणनीति यही संकेत देती है कि मौजूदा तनाव के समय में सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना ज्यादा असरदार हो सकता है बजाय विरोध या बहिष्कार के.

यह भी पढ़ें : बिहार चुनाव: सड़कें नहीं बनीं, राजद विधायकों पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, काफिला रोककर किए सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari27 September 2025 - 8:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

25 September 2025 - 8:31 AM
Photo of तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

24 September 2025 - 9:13 AM
Photo of व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

23 September 2025 - 1:25 PM
Photo of रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

22 September 2025 - 8:46 PM
Photo of पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

22 September 2025 - 3:37 PM
Photo of पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

20 September 2025 - 6:44 PM
Photo of ‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

18 September 2025 - 7:10 PM
Photo of न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

16 September 2025 - 8:06 PM
Photo of टेक्सास में शरिया कानून नहीं चलेगा: गवर्नर ग्रेग एबॉट की सख्त चेतावनी, लगाया प्रतिबंध

टेक्सास में शरिया कानून नहीं चलेगा: गवर्नर ग्रेग एबॉट की सख्त चेतावनी, लगाया प्रतिबंध

14 September 2025 - 11:06 PM
Photo of Nepal Breaking: संकट के बीच सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, आज लेंगी शपथ

Nepal Breaking: संकट के बीच सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, आज लेंगी शपथ

12 September 2025 - 8:09 PM
Back to top button