Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और विधायक अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. इसी बीच रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विजय कुमार मंडल अपने क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक गांव के लोगों से सामना किया. ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोककर उनसे सड़क की समस्या पर सवाल उठाए. इस पर विधायक ने जवाब दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लगभग 400 गांव हैं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खराब सड़कों को लेकर लोगों ने की शिकायत

रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र का यह मामला तब सामने आया जब विधायक विजय कुमार मंडल स्थानीय विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए आए थे. लेकिन गांव के लोगों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा कि उनके इलाके की सड़कें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिससे आने-जाने में दिक्कत होती है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर विधायक से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला.

समस्तीपुर में भी राजद विधायक को घेरा

इसी तरह समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से भी ऐसी ही स्थिति सामने आई. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता को अपने क्षेत्र के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा. वे शुक्रवार को उजियारपुर के रायपुर पंचायत के आईटीआई महादलित टोला में गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनकी उपस्थिति पर नाराजगी जताई. स्थानीय लोगों ने विधायक पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पांच वर्षों में कोई काम नहीं किया और चुनाव नजदीक आने पर ही सक्रिय हुए हैं. कुछ लोगों ने तो उन्हें ‘लालटेन के नाम पर कलंक’ तक कह डाला. यह सुनकर विधायक आलोक मेहता असहज हो गए और वह वहां से वापस लौट गए.

यह दोनों घटनाएं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दबाव और जनता की नाराजगी को दर्शाती हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा की क्या इस नाराजगी का चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ता है.

